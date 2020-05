Call of Duty Modern Warfare und Warzone von Activision: Aktuelle News

Call of Duty Modern Warfare und das Battle Royale Warzone sind die aktuellen Titel von Activision und Infinity Ward. Dies sind die aktuellsten News zu den Titeln.

Update vom 26.5.2020: Nun gibt es Neuigkeiten zum Bunker Geheimnis von Call of Duty Warzone. Ingame.de berichtet, wie das Geheimnis sogar ein Hinweis auf Call of Duty Black Ops Cold War sein könnte*.

Update vom 25.5.2020: Um die vierte Season vom Battle-Royale-Modus Warzone anzukündigen, benutzte Infinity Ward eine eher ungewöhnliche Methode. Ein Teaser-Trailer wurde per Kettenmail versandt.

Update 22.5.2020: Auch in diesem Jahr wird wieder ein neuer Call of Duty-Teil erscheinen. Während Fans bereits wild über die Inhalte spekulieren, scheint der Name bereits geleakt zu sein.*

Update 19.5.2020: Ein Call of Duty Modern Warfare Spieler hat auf Reddit seine Daten zur Eingangslatenz des Controllers veröffentlicht und erklärt, dass diese sich mit den letzten Patches immer weiter erhöht hat, was zu einer Verzögerung von bis zu 450 ms führt. Auch am Aim-Assisst soll der Entwicker Infinity Ward Änderungen vorgenommen haben, die in den Patch-Notes jedoch nicht dokumentiert sind.

Update 18.5.2020: Die ersten Leaks zu Call of Duty Modern Warfare und Warzone Season 4* tauchen auf und es gibt auch schon Vermutungen, welche Waffen zum Start in das Game kommen. Die Leaker TheGamingRevolution und JeaneJWE spekulieren auf die Vector SMG und die Galil als neue Waffen in Season 5.

Call of Duty Modern Warfare und Warzone von Activision und Infinity Ward

Call of Duty Modern Warfare* und die Battle Royale Auskopplung Call of Duty Warzone* des Publishers Activision* und der Entwicklerstudios Infinity Ward und Raven Software aus Kalifornien geht demnächst in Season 4. In jeder neuen Season von Modern Warfare und Warzone kommen neue Waffen, Maps und Operatoren in das Spiel. Die Battle Royale Variante Warzone haben bisher schon über 60 Millionen Fans gespielt und der Titel ist daher ein Konkurrent zu anderen erfolgreichen Battle Royale Spielen wie Fortnite* oder Apex Legends.

Auch in Season 4 von Call of Duty* Modern Warfare und Warzone wird es wieder einen Battle Pass geben, in dem man sich verschiedene Gegenstände, Skins, Waffen und auch XP-Booster freispielen kann.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de