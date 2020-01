Call of Duty Modern Warfare Update: 3v3 Gunfight Modus kommt

Call of Duty Modern Warfare: Neuer Gunfight Modus, Playlisten-Update und mehr

Gestern hat Infinity Ward ihr neuestes Blog-Posting zu Call of Duty Modern Warfare veröffentlicht, indem sie darauf eingegangen sind, was die Fans von CoD:MW demnächst erwarten können. Mit dem nächsten Update soll nicht nur ein neuer Gunfight Modus kommen, sondern auch zwei neue Multiplayer Modes und ein weiteres Double-XP Event (2XP).

Call of Duty Modern Warfare befindet sich immer noch in Season 1 und so haben Activision und Infinity Ward bekannt gegeben welche weiteren Inhalte es noch in dieser Season geben wird.

Auf ingame.de* kann man nachlesen was das Call of Duty Modern Warfare Update für Änderungen mit sich bringt.

