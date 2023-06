MontanaBlack nennt sie „Letzte Degeneration“ – Tirade gegen Klima-Kleber

MontanaBlack hat seinem Ärger über die letzte Generation Luft gemacht. In einer Reaktion auf ein neues Video von KuchenTV holte der Streamer aus.

Buxtehude – Die Protestaktionen der letzten Generation sorgen in Deutschland immer wieder für Schlagzeilen und harte Meinungsverschiedenheiten. Die einen sind froh, dass mutige Menschen endlich echte Aufmerksamkeit für den Klimawandel erregen. Andere wiederum glauben, die Aktionen der Protestanten würden völlig am Ziel vorbeigehen. In letzterem Lager sieht sich auch Twitch-Star MontanaBlack. In einem kürzlichen Livestream machte er seine Meinung gegenüber der letzten Generation unmissverständlich klar.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand: Mai 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand: Mai 2023)

MontanaBlack: Letzte Generation „schliddert völlig am Thema vorbei“ – Streamer schießt gegen Proteste

Worum geht‘s eigentlich? Der Kommentar-YouTuber KuchenTV hat kürzlich ein Video über die Razzien an Standpunkten der letzten Generation veröffentlicht – und ist hart mit der Protestbewegung ins Gericht gegangen. MontanaBlack, der sich selbst immer wieder mit polarisierenden Meinungen zu Alltagsthemen profiliert, hat im Livestream auf das Video reagiert und seine eigenen Gedanken zur letzten Generation geteilt.

Im originalen Video erklärt KuchenTV, dass viele Mitglieder der letzten Generation sich sterilisieren lassen, um keine weiteren Kinder in den Klimawandel zu schicken und CO2-Einsparungen zu machen, die die Kindeserziehung erfordert hätte. Für Marcel Eris, wie MontanaBlack mit bürgerlichem Namen heißt, erscheint der Schritt unsinnig.

„Da merkt man wieder, dass die letzte Degeneration völlig am Thema vorbeischliddern“ meint er und behauptet, dass die Vereinigung viele ihrer Aktion eher für Aufmerksamkeit als für Wirksamkeit machen würde. Auch mit der Art und Weise der Proteste hat der Streamer so seine Probleme. Zu den Klebeaktionen der Protestierenden sagt er: „Was die machen ist mindestens Nötigung, wenn nicht noch mehr, und ist weit weg vom friedlichen Demonstrieren. In meiner Wahrnehmung.“

Eris glaubt, die letzte Generation müsste ihre Proteste anders aufziehen, um wirklich wirksam für den Klimawandel zu kämpfen. „Wenn ihr wollt, dass eure Mitbürger euch in dem unterstützen, was ihr macht, (...) dann ist es so, dass es nicht der beste Weg ist, den Leuten, die ihr als Unterstützung braucht, vor den Kahn zu pissen“, fasst MontanaBlack zu den Klebeprotesten zusammen.

MontanaBlack: Ausgeprägte Meinungen vom Streamer ecken immer wieder an

Kontroverse Meinungen vom Streamer: MontanaBlack fällt durch seine ausgeprägten und polarisierenden Meinungen immer wieder auf. Als begeisterter Autofahrer dürfte es kein Wunder sein, dass der Streamer seine Probleme mit der letzten Generation hat. Aber nicht nur Protestierende auf den Straßen fallen ihm ins Visier, auch mit Radfahrern hat MontanaBlack schon im Livestream abgerechnet. Bei dem Thema waren aber selbst seine eigenen Fans nicht einer Meinung mit Monte.

Aber auch andere gesellschaftliche Themen jenseits der letzten Generation beschäftigen den Streamer. Erst kürzlich hat MontanaBlack auch die Methoden der militanten Veganerin angeprangert – aus ähnlichen Gründen, wie die letzte Generation. Der Streamer pocht immer wieder darauf, dass wirksame Diskurse und echte Veränderung erst dadurch möglich wird, wenn man den Leuten auf Augenhöhe begegnet, statt sie in die Defensive zu treiben.