Brettspiel in der Mache – Call of Duty erweitert sich

Von: Janik Boeck

Klassischer Ghost aus dem ‚Call of Duty‘-Shop kommt mit Pay2Win-Effekten © Activision

Call of Duty wird mehr als nur ein Videospiel. Ein Brettspiel ist in Planung.

Santa Monica, Kalifornien – Call of Duty begeistert seit Jahren die Shooter-Fans. Neben der FIFA-Reihe dürfte das Franchise wohl für die meisten Rage Quits in der Gaming-Geschichte verantwortlich sein. Activision plant wohl, die heimischen Wutanfälle auch auf die Familienabende zu übertragen. Call of Duty bekommt ein Brettspiel.

ingame.de verrät alles zum Call of Duty Brettspiel.

