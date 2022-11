Black Friday 2022 auf Twitch mit interaktivem Shopping-Event erstmalig in Deutschland

Von: Josh Großmann

Black Friday 2022 auf Twitch mit interaktivem Shopping-Event erstmalig in Deutschland © Twitch

Auf Twitch läuft am Black Friday erstmalig „POG Picks“. Bei diesem interaktiven Shopping-Event können Zuschauer Deals freischalten und Preise gewinnen.

Hamburg – Auch auf Twitch wird der Black Friday 2022 mit einem passenden Event gefeiert. „POG Picks“ gab es bereits in Kanada, Australien und den USA, doch nun findet das Shopping-Event erstmals in Europa statt. Streamer aus Deutschland und Großbritannien treten in Spielen gegeneinander an, bei denen Zuschauer aktiv teilnehmen können. So kann man zum Black Friday 2022 Preise und Deals bei Partner-Firmen von Amazon, dem Dachunternehmen von Twitch, ergattern.

ingame.de präsentiert den Black Friday 2022 auf Twitch und was man über „POG Picks“ wissen muss.

„Pog“ ist ein Wort, das auf Twitch in aufregenden oder coolen Momenten verwendet wird. In „POG Picks“ wird sich also auf die Auswahl (Picks) von besonders spannenden Produkten bezogen. Während des siebenstündigen Streams sollen Games gespielt und Produkte vorgestellt werden, die man als Zuschauer sogar gewinnen kann. Wer das erste interaktive Shopping-Event von Twitch in Deutschland sehen will, sollte bei „POG Picks“ am Black Friday 2022 einschalten.