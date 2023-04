Beste Waffen in XDefiant: Das komplette Ranking von stark bis schwach

Von: Philipp Hansen

Teilen

Beste Waffen in XDefiant: Das komplette Ranking von stark bis schwach © Ubisoft

Im Meta-Ranking findet man alle Waffen aus XDefiant. Welche ist die beste Waffe für das Loadout der Closed Beta und was macht sie so gut?

Hamburg – In XDefiant gibt es nicht so viele Waffen wie in Call of Duty, dafür unterscheiden sich die einzelnen Optionen im neuen Shooter von Ubisoft deutlich und erfüllen eine bestimmte Rolle. Doch schon in der Closed Beta gibt es eine Meta. Welche Waffen sehen Streamer und E-Sportler ganz oben?

ingame.de zeigten das ganze Ranking aller Waffen in XDefiant:

Im Idealfall braucht man in XDefiant seine Sekundärwaffe gar nicht, weil man entweder eine starke Nahkampf-Knarre aus dem Ranking hat oder sich als Scharfschütze von Feinden fernhaltet. Doch wer auf die Pistole zurückgreifen muss, sollte zur 93R greifen. Diese überzeugt mit einem dreier Burst, schießt also drei Kugeln auf einmal ab.