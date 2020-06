Battlefield 6: Setting durch Leak verraten - Zurück in die Gegenwart

Auch wenn man bisher so gut wie nichts über den neuen Shooter wusste, verrät nun ein Leak über das mögliche Setting von Battlefield 6.

Stockholm, Schweden – Auch wenn man über Battlefield 6 bisher im Dunkeln gelassen worden ist, gibt es nun die ersten Informationen zum kommenden Serien-Hit von EA*. Ein bekannter Leaker hat nun im Internet verkündet, was sich Fans der Battlefield-Serie schon seit einiger Zeit wünschen, ein völlig anderes Setting.

Die neusten Battlefield-Teile hatten im Gegensatz zu den alten immer ein historisches Setting, wie zum Beispiel Battlefield 1 welches sich mit der Umgebung des Ersten Weltkrieges beschäftigt. Viele Fans hatten an modernen Settings wie beispielsweise bei Battlefield 4 sehr viel Spaß an futuristischen Waffen und Spielmöglichkeiten. Auch wenn die meisten Spieler Battlefield 1 mit einer positiven Resonanz aufgenommen haben, so war das Setting für viele nicht so spannend wie bei den anderen Battlefield-Teilen.

Seitdem Battlefield 5, der zwölfte von DICE entwickelte Ego-Shooter aus der Battlefield-Serie, in 2018 veröffentlicht worden ist, warten Fans auf seinen Nachfolger. Bisher waren noch keine Informationen zu Battlefield 6 öffentlich gemacht worden, doch nun verrät ein Leak* das Setting des Spiels.

