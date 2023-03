Battle of the Socials: Riesiges Creator-Event mit über 1000 Internet-Stars – Start, Teilnehmer, Tickets

Von: Josh Großmann

Beim Battle of the Socials sollen über 1.000 Content-Creator in Fußball-Wettkämpfen gegeneinander antreten. Es soll das größte Influencer-Event der Welt sein.

Mainz – Dieses Jahr erwarten die Fans eine ganze Menge Streamer-Events. Jetzt kommt das Battle of the Socials. Es soll sich um das größte Content Creator Event der Welt handeln, wenn über 1.000 Influencer und Influencerinnen in spannenden Fußballspielen gegeneinander antreten. Wir zeigen alle Informationen zum neuen Event mit Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla, Elias „EliasN97“ Nerlich, Lena Mantler und Younes Zarou – alles zu Start, Ort, Tickets und Livestreams.

Battle of the Socials: Größtes Content Creator Event der Welt – Diese Stars sind dabei

Das ist neu: 2023 soll ein neuer Maßstab für Influencer-Events gelegt werden. Bei Battle of the Socials sollen über 1.000 Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern aufeinandertreffen und in verrückten Fußball-Matches gegeneinander antreten. Der bekannte Twitch-Streamer und TV-Moderator Knossi wird dabei die Rolle eines von vier Team-Kapitänen einnehmen und versuchen, sein Team zum Sieg zu führen. Diese Influencer führen die Teams beim Battle of the Socials an.

Jens „Knossi“ Knossalla (1,5 Millionen Follower auf YouTube)

Elias „EliasN97“ Nerlich (1,4 Millionen Follower auf Twitch)

Lena Mantler (19,2 Millionen Follower auf Instagram)

Younes Zarou (51,7 Millionen Follower auf TikTok)

Diese Stars sind ebenfalls dabei: Neben den Team-Kapitänen sind bereits einige andere Beteiligte Influencer bekannt. The Real Life Guys, ein DIY-Channel auf YouTube, ist als „Head of Fun“ für das Event gelistet. Autofanatiker Gercollector wird sich um die VIP-Shuttles beim Battle of the Socials kümmern. Der kroatische Schauspieler und Influencer Luka Peros soll die internationalen Content Creator betreuen.

Battle of the Socials: EliasN97 und Knossi sind mit dabei © dpa/instagram: EliasN97/Imago/Fanblast (Montage)

Das gibt es zu sehen: Beim Battle of the Socials sollen etliche Überraschungen warten, die es zum Auftakt einer nie dagewesenen Eventserie machen sollen. Mit über 1.000 Content Creatoren und über 30.000 Fans vor Ort werden in spannenden Fußball-Matches und einzigartigen Showacts die verrücktesten Situationen entstehen. Außerdem soll eine legendäre Halbzeitshow für unvergessliche Erinnerungen sorgen. EliasN97 präsentiert die Eligella Winter Games – es scheint dieses Jahr etliche ähnliche Events zu geben.

Battle of the Socials: Über 1.000 Content Creator in Mainz – Alles zu Datum, Uhrzeit und Start des Events

Wann findet das Battle of the Socials statt? Knossi und Co. laden schon in diesem Sommer zum Creators Cup des Battle of the Socials ein. Wer live zusehen will, sollte sich Ende Juli nichts vornehmen. Hier seht ihr Datum und Uhrzeit für das neue Event.

Battle of the Socials – Datum und Uhrzeit: 30. Juli 2023, Einlass: 12 Uhr

Wo findet Battle of the Socials statt? Die schiere Menge an Influencern, Influencerinnen und Fans lässt nur eine gigantische Location zu. Deshalb findet das Battle of the Socials am 30. Juli in der MEWA Arena in Mainz statt. Das Stadion hat Kapazitäten für 33.305 Fans und bietet euch die Möglichkeit, das Riesen-Event live mitzuverfolgen. Alles zu den Karten findet ihr im nächsten Abschnitt.

Alles zur MEWA Arena in Mainz Die MEWA Arena ist das Fußballstadion des 1. FSV Mainz 05. Am 3. Juli 2011 wurde die Arena offiziell eingeweiht und bietet Platz für 33.305 Fans. Das hochmoderne Stadion lässt sich durch die große freie Fläche schon aus großer Entfernung erkennen und wird am 30. Juli etliche Fans der internationalen Internet-Stars anlocken. Beim Battle of the Socials treten die Teilnehmer auf dem Naturrasen der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt gegeneinander an.

Battle of the Socials: So kann man dabei sein – Alles zu Tickets und Livestream

Wo bekomme ich Tickets für das Battle of the Socials? Wer Tickets für das Event sucht, findet auf der Webseite des Events die Lösung. Mit Preisen zwischen 25 und 45 Euro kann man dabei sein, wenn Knossi, EliasN97, Lena Mantler, Younes Zarou und etliche weitere Internet-Stars beim Battle of the Socials antreten. Hier findet man die Tickets.

Battle of the Socials – Hier gehts zu den Tickets

Im Livestream ansehen: Wer keine Tickets für das Battle of the Socials bekommen hat, kann das Event selbstverständlich live mitverfolgen. Bisher ist nicht bekannt, ob das Event auf den Twitch-Kanälen der Teilnehmer übertragen wird – aber es wird einen Livestream auf Fanblast geben, bei dem ihr das Battle of the Socials bequem von zu Hause aus mitverfolgen könnt.