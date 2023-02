Ballons platzen lassen in Hogwarts Legacy – Einfach Madam Kogawas Aufgabe lösen

Von: Joost Rademacher

Ballons platzen lassen in Hogwarts Legacy – Einfach Madam Kogawas Aufgabe lösen © WB Games

In Hogwarts Legacy kann man scheinbar unzerstörbare Ballons beim Schloss und in Hogsmeade finden. So einfach lässt man sie platzen.

Hamburg – Ob man Besen fliegt, neue Trankzutaten besorgt, oder bestimmte Kombos im Kampf einsetzt, Hogwarts Legacy hält mit einigen Hausaufgaben immer bei der Stange. Eine dieser Aufgaben hat auch mit ein paar merkwürdigen Ballons zu tun, die man in Hogwarts und Hogsmeade finden kann. Reguläre Zauber können ihnen nichts anhaben, wie lässt man sie also richtig platzen?

Die Ballons in Hogwarts Legacy sind Teil einer Aufgabe von Madam Kogawa, der Lehrerin, die am Anfang des Spiels das Besenfliegen beibringt. Im Laufe des Spiels wird Kogawa dem Spieler einen Brief mit einer Aufgabe zukommen lassen, die besagt, dass man die Ballons in Hogwarts und Hogsmeade platzen lassen soll. Um das zu machen, müsst man sich auf eure Flugkünste verlassen. Ziel der Aufgabe ist, auf dem Besen durch alle Ballons zu fliegen.