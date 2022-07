Pokémon GO: So kann man Hisui Sniebel und Baldorfish entwickeln

Von: Joost Rademacher

Teilen

Pokémon GO: So kann man Hisui Sniebel und Baldorfish entwickeln © Niantic

Niantic hat Hisui-Sniebel und Baldorfish in Pokémon GO hinzugefügt. Um die Pokémon zu Snieboss und Myriador zu entwickeln, sind einige Aufgaben zu erledigen.

San Francisco – In Pokémon GO wird die Zeit zurückgedreht und die Epoche von Pokémon Legends Arceus neu aufgerollt. Niantic hat neue Hisui-Formen von Sniebel, Baldorfish und Fukano in das AR-Mobilegame eingefügt, die man allesamt auch noch weiterentwickeln kann. Sniebel und Baldorfish fordern aber ein wenig extra Mühe, um sie zu Snieboss und Myriador zu entwickeln.

Wie man Hisui-Sniebel und Baldorfish in Pokémon GO weiterentwickelt, verrät ingame.de.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Hisui Sniebel und Baldorfish entwickeln – Sichert euch Snieboss und Myriador

Hisui-Sniebel ist ganz frisch als eines der drei neuen Monster von Hisui-Entdeckungen zu Pokémon GO gekommen und gehört zu den Typen Kampf und Gift, ebenso wie seine Weiterentwicklung Snieboss. Um die nächste Evolutionsstufe des Monsters zu erhalten, reicht es aber nicht, einfach nur Bonbons in seine Entwicklung zu buttern. Stattdessen erfordert Hisui-Sniebel eine zusätzliche Voraussetzung, damit man es zu Snieboss entwickeln kann.