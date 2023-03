Autounfall auf dem Weg zu den Eligella Winter Games – Twitch-Stars „fast gestorben“

Von: Josh Großmann

Auf dem Weg zu den Eligella Winter Games sind einige Twitch-Stars in eine Leitplanke gerast. Sie teilen schockiert: „Wir sind gerade fast gestorben“.

Sankt Moritz, Schweiz – EliasN97 versammelt zwölf Internet-Stars für die Eligella Winter Games in Sankt Moritz. Bei der Anreise kam es jedoch zu einem Autounfall mit Trymacs, Rohat, Amar und Fibii. Die Twitch-Streamer teilen ihren Schock-Moment auf Instagram und zeigen den Schaden am Fahrzeug, nachdem sie an einer Klippe in eine Leitplanke gerast waren. Sie sind sich sicher, dass sie dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen sind.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.160.000 (Stand: März 2023) Follower auf Twitch 1.400.000 (Stand: März 2023)

Twitch-Stars rasen in Leitplanke – Autounfall vor den Eligella Winter Games

Was ist passiert? Für die Eligella Winter Games am 31. März sind Trymacs, Amar, Rohat und Fibii sowie die Crew in einem Shuttle-Bus durch die bergige Schweiz gereist. Auf dem Weg zum Austragungsort sind die Teilnehmer der Winterspiele in eine Leitplanke gerast. Die Twitch-Stars sind mit einem Blechschaden davongekommen, meinen aber, dass sie beinahe gestorben wären. Ein Video aus der Instagram-Story von Trymacs haben wir an dieser Stelle eingebunden.

Wie kam es dazu? Bisher ist unklar, wie genau es zu dem Autounfall kommen konnte. Trymacs erklärt, dass der Shuttle-Bus, in dem keiner der Twitch-Stars am Steuer saß, in die Leitplanke an einer Klippe gerast ist. „Es hat ultra gerummst“, rekapituliert Trymacs (bürgerlich Maximilian Stemmler) schockiert. Zwar geben sie ihren Gesundheitszustand nicht durch, jedoch scheint bei dem Autounfall niemand verletzt worden zu sein.

Autounfall auf dem Weg zu den Eligella Winter Games – Twitch-Stars „fast gestorben“ © YouTube: Trymacs/Imago (Montage)

Streamer sind schockiert: „Wir sind gerade fast gestorben, Freunde“, meint Twitch-Moderator und Entertainer Amar Al-Naimi, während er die beschädigte Seite des Busses mit seinem Handy filmt. Auch der 20-jährige Streamer Rohat meint: „Ich war gerade so kurz davor, zu sterben“, und findet eine passende Fortnite-Metapher für den Schock-Moment. Seinen Humor hat er in der nervenaufreibenden Situation behalten. Die jüngste Beteiligte, die 17-jährige Streamerin Fibi Pfeiffer, schreibt auf Instagram dazu: „zum Glück war da eine Leitplanke“.

Was sind die Eligella Winter Games? Bei den Eligella Winter Games versammelt EliasN97, Deutschlands größter Twitch-Streamer, 12 Internet-Stars für 12 Spiele, die Geschicklichkeit, Ausdauer und Wissen erfordern. Auf dem Austragungsort des SunIce Festivals in Sankt Moritz werden Streaming-Stars wie Trymacs, unsympathischTV und HoneyPuu in dicken Winter-Klamotten um Ruhm und Ehre kämpfen. In einem Interview mit EliasN97 hat er ingame.de mehr über die Winterspiele und seine Erwartungen erzählt.

Trotz des Autounfalls konnte die Reise weitergehen und die Twitch-Stars sind mittlerweile am Austragungsort der Eligella Winter Games angekommen. Ob sich der Schock auf ihre Leistungen bei den Challenges auswirkt, kann man am 31. März ab 15:00 Uhr auf Joyn* miterleben.



