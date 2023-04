Teaser auf neues Gangster-Epos – Rockstar versteckt Hinweise auf GTA 6 in alten Spielen

Von: Joost Rademacher

Teilen

Teaser auf neues Gangster-Epos – Rockstar versteckt Hinweise auf GTA 6 in alten Spielen © dpa / Monica McGivern / Rockstar Games (Montage)

Oft verstecken sich die wichtigsten Hinweise direkt unter den Nasen derer, die sie suchen. So hat auch Rockstar Games seine Teaser für GTA 6 versteckt.

New York – Während GTA 5 auf sein zehntes Jubiläum zugeht, warten Fans weiter vergeblich auf einen großen Einblick in GTA 6. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Rockstar Games aktiv am neuen Teil der Gangster-Saga arbeitet, bleibt den Spielern bis heute aber einen Trailer schuldig. Das muss aber nicht heißen, dass der Entwickler und Publisher sich in komplettes Stillschweigen hüllt. Wer die Augen offen hält, kann in anderen GTA-Spielen schon diverse Teaser auf GTA 6 entdecken.

Alle bekannten Teaser zu GTA 6 von Rockstar Games sehen Sie hier.

Mehr zum Thema GTA 6: Rockstar Games teasert wie wild – Alle offiziellen Hinweise auf den nächsten Teil

Die GTA Trilogy Definitive Edition ist bei den Fans durchgefallen, für Neuigkeiten zu GTA 6 ist sie dennoch einen Blick wert. Letztes Jahr erregte ein Bild aus der Remaster-Version von GTA: San Andreas einige Aufmerksamkeit, das eine Nachbarschaft aus GTA 6 zeigen sollte. Inzwischen bestätigen mehrere Quellen, darunter auch Insider Matheusbr9895_, die Echtheit des Bildes als Teaser.