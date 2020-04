Neues Assassin's Creed: Offizieller Titel soll bald enthüllt werden

Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte um den Titel und Schauplatz des nächsten "Assassin's Creed". Ein Insider will nun wissen, dass die Enthüllung schon bald bevorsteht.

Der neue "Assassin's Creed"-Teil erscheint dieses Jahr.

Über das Setting und den Titel ist offiziell noch nichts bekannt.

Ein Insider deutet daraufhin, dass die Enthüllung kurz bevor steht.

Ubisoft hält sich noch mit Details zum nächsten "Assassin's Creed"*-Teil zurück, doch die Gerüchteküche ist schon längst am Brodeln. Viele Spekulationen drehen sich um das Setting des Spiels und für viele ist mittlerweile fast schon sicher, dass es sich dabei um Wikinger und die nordische Mythologie handeln wird. Offenbar lüftet Ubisoft schon bald das Geheimnis und eine Ankündigung steht schon bald bevor. Zumindest ist das laut einem Insider der Fall.

"Assassin's Creed" 2020: Enthüllung des Titels im Juni?

Die Info stammt von dem bekannten Insider "Shinobi602". Auf Twitter fragte ihn ein anderer Nutzer, ob es irgendwelche aktuellen Infos zum neuen "Assassin's Creed"*-Titel gibt. Seine Antwort lautete "almost there", was übersetzt so viel heißt wie "es ist fast soweit".

Shinobi ist eine durchaus verlässliche Quelle, wenn es um derartige Infos geht. In der Vergangenheit stellten sich seine Leaks des Öfteren als richtig heraus. Zum Beispiel wusste er als einer der ersten über das Weltraum-Setting von "Call of Duty: Modern Warfare" Bescheid.

Natürlich ist Shinobis Tweet bezüglich des neuen "Assassin's Creed"-Teils sehr unkonkret und lässt weiterhin Raum für Spekulationen. Doch für viele Leute ist sicher, dass dies eine klare Andeutung auf eine baldige Ankündigung des Titels und des Settings ist.

Wahrscheinlich hätte Ubisoft das Spiel bei der diesjährigen E3* in Los Angeles im Juni vorgestellt. Das Event wurde allerdings aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Falls Ubisoft das Zeitfenster für die Enthüllung des Titels trotzdem beibehalten will, können wir damit wohl im Juni rechnen.

"Assassin's Creed": Neuer Teil spielt wahrscheinlich in Skandinavien

Im Netz kursieren schon seit längerer Zeit Titel, die zum Wikinger-Setting passen würden, unter anderem "Ragnarök" oder "Valhalla". Immer wieder tauchten hierzu angebliche Leaks* auf. Nachdem die Assassinen-Reise zuletzt durch Griechenland führte, deutet vieles auf die Skandinavien als nächsten Schauplatz hin.

ök

