Assassin‘s Creed Jade soll ohne Abstriche aufs Handy – gibt trotzdem nur Spin-off-Feeling

Assassin‘s Creed Jade wird das erste Mobile-Game der Reihe. Zwar soll der Titel kein einfacher Handy-Ableger werden, doch hinterlässt genau dieses Gefühl.

Köln – Assassin‘s Creed Jade ist ein ambitioniertes Projekt. Infinite Level und Ubisoft versprechen Spielern ein vollwertiges AC-Erlebnis, allerdings mit einem entscheidenden Twist. Denn das Game wird nur fürs Handy erscheinen. Damit schlägt die Assassinen-Reihe einen neuen Weg ein, denn bisher gab es die Serie nur für Konsolen und PC. Doch auch wenn Jade keinesfalls ein Spin-off sein möchte, konnte das Spiel auf der Gamescom 2023 nicht ganz überzeugen.

Titel Assassin's Creed Jade Publisher Ubisoft Release TBA Plattform iOS, Android Genre Action-Rollenspiel

Assassins Creed: Codename Jade will kein Spin-off sein, doch hinterlässt genau das Gefühl

Das Vorhaben: Auf der Gamescom 2023 konnte ingame.de Assassin‘s Creed Jade bereits testen. Und eins wurde schnell klar im Gespräch mit dem Entwickler, das Mobile-Game möchte seinen Konsolen-Geschwistern in nichts nachstehen. Denn Jade soll all das bieten, was Spieler bereits aus den bisherigen Teilen der Meuchel-Reihe kennen: Eine spannende Spielwelt, interessante Charaktere, Parkour über Häuserdächer und natürlich Kämpfe.

Besonders eine Sache wurde immer wieder betont, bei Assassin‘s Creed Jade soll es sich nicht um einen Ableger der Reihe handeln, sondern um einen Titel, der die Hauptgeschichte der Serie erzählt. Sogar bekannte Charaktere wie Kassandra aus Assassin‘s Creed Odyssey sollen einen Auftritt bekommen.

Jedoch fühlt es sich beim Anspielen trotzdem seltsam an, auf dem Handy als Assassine durch die Welt zu hüpfen. Denn auch wenn der Look überzeugen kann, sorgt die Touch-Steuerung nicht für das Gefühl sich genauso akrobatisch über die Gebäude bewegen zu können, wie man es sonst aus der Reihe gewohnt ist. Allerdings kann sich dieses Gefühl bestimmt nach ein paar Stunden Spielzeit legen.

Assassins Creed Jade will das Franchise ohne Abstriche aufs Handy bringen – Kann das klappen?

Kann das überzeugen? Assassin‘s Creed Jade ist ein ambitioniertes Projekt. Das Spiel möchte auf dem Handy eine Open-World für Spieler erschaffen, die eine mehrere Stunden lange Hauptstory bietet und reichlich Sidequests bereithält. Nach dem Release soll die Story des Free-to-Play-Titels um weitere Kapitel erweitert werden.

Zwar klingt das auf dem Papier sehr gut, doch trotzdem konnte die, zugegeben sehr kurze Demo, nicht komplett überzeugen. Gerade bei der Steuerung müssen Fans sich umgewöhnen und eben doch Abstriche hinnehmen. Auch die Grafik kann selbstverständlich nicht ganz mit den Konsolen-Versionen mithalten. Zumindest die Story klingt allerdings vielversprechend, denn hier bekommen es Spieler mit einer klassischen Revenge-Story im alten China zu tun.

Ob die neue Story im Schauplatz China reicht, um Fans für mehrere Stunden ans Handy zu binden, bleibt offen. Da das Spiel allerdings kostenlos in den App-Stores erscheinen wird, sollte sich ein Blick auf jeden Fall lohnen.

