Arzt verwandelt Wartezimmer in Gaming-Paradies – Hier wünscht man sich lange Wartezeiten

Von: Ömer Kayali

Eine Runde FIFA auf der PS5, um die Wartezeit zu verkürzen? In einer Arztpraxis in Köln ist das dank eines eindrucksvollen Gamingzimmers möglich.

Köln – Eine Arztpraxis in Köln hat eine spannende Idee umgesetzt, um die Wartezeit für Patienten zu verkürzen: Anstatt eines langweiligen Wartezimmers, hat die Praxis ein umfangreich ausgestattetes Gamingzimmer eingerichtet. Patienten haben die Möglichkeit, während sie warten, auf einer PlayStation 5 oder einer Nintendo Switch zu spielen.

Name der Praxis Cologne Smiles Ort Köln Spezialisierung der Praxis Kieferorthopädie Leiter der Praxis Dr. Pascal Schumacher

PS5, Nintendo Switch und mehr: Kölner Arzt funktioniert Wartezimmer in Gaming-Room um

Was hat das Gamingzimmer zu bieten? Das Gamingzimmer hat im Netz Aufsehen erregt, nachdem ein Patient ein Video davon auf TikTok geteilt hat. Darin zeigt er die vorhandenen Konsolen sowie die vielen Extras. Neben drei PS5-Konsolen, zwei Nintendo Switch-Konsolen und einer Reihe von Tablets können sich die Patienten auch am Getränkeschrank und einer Snack-Theke selbst bedienen. Sogar ein Gefrierfach mit Speiseeis ist in der Praxis vorhanden. „Wir versuchen, Wartezeiten auf ein Minimum zu begrenzen. Solltet ihr doch mal warten müssen, könnt ihr gerne etwas zocken :)“, heißt es auf der Webseite der Praxis.

TikTok-User lieben den Gaming-Room: Die Kommentare unter dem Video sind durchweg positiv und viele TikTok-Nutzer sind fasziniert von der Idee und dem Umfang der Ausstattung. Sie schreiben zum Beispiel: „Ja Moment Herr Doktor, ich komm nach der Runde.“ Ein anderer User kommentiert: „Das ist ja geil. Da würde ich schon mal 3 Stunden eher kommen.“ Das Video wurde auf TikTok mittlerweile über 100.000 Mal angesehen.

Auch auf Google hat die Praxis ausgezeichnete Bewertungen. Dort zieht ein Patient jedoch einen Stern ab, weil die Wartezeit zu kurz sei.

Welche Konsolen und Games sind in der Praxis spielbar?

Plattform Anzahl der Konsolen Spiele PS5 3 FIFA, Rocket League, Among Us Nintendo Switch 2 Minecraft, Mario Kart, Fortnite, Brawl Stars

Wo genau ist die Praxis?

Die Kieferorthopädie befindet sich in Köln: Es handelt sich um die Cologne Smiles Praxis für Kieferorthopädie in Köln. Gesetzlich Versicherte haben allerdings das Nachsehen, da die Krankenkasse die Kosten für die Behandlung im Normalfall nicht übernimmt. Laut der Webseite der Praxis kostet die am häufigsten gewählte Behandlung in der Regel über 4.000 Euro. Dafür kann man sich natürlich auch selbst gleich mehrere PS5-Konsolen kaufen.