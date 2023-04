Arctic Warrior Folge 1: Streamer unsympathischTV startet direkt mit Messer-Verletzung

Von: Josh Großmann

Mit Arctic Warrior bietet Veranstalter Ottogerd Karasch echte Konkurrenz für 7 vs. Wild. Schon in Folge 1 gibt es die erste Schnittverletzung.

Finnland – Als Sieger von 7 vs. Wild Staffel 2 ist es kein Wunder, dass Ottogerd Karasch sein eigenes Survival-Format auf YouTube präsentiert. Beim Arctic Warrior treffen absolute Neulinge auf Profis von Bundeswehr und Co., um sich durch die bittere Kälte der arktischen Zone zu kämpfen. In Folge 1 sollte eigentlich noch gar keine Action vonstattengehen, doch greift Twitch- und YouTube-Star unsympathischTV trotz mangelhafter Überlebenstechniken zu einem Messer.

Titel Arctic Warrior 2023 Episoden unbekannt Produktion Otto Bulletproof Teilnehmer 16 Genre Survival-Challenge Format YouTube-Webserie

Arctic Warrior Folge 1: unsympathischTV verletzt sich an Messer-Geschenk – Wird von anderen Teilnehmern belächelt

Was ist passiert? Arctic Warrior ist offiziell gestartet. Auf YouTube und Paramount Plus kann nun der Auftakt des neuen Survival-Formats angesehen werden, bei dem sich 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gegen die eiskalte Natur Finnlands beweisen. Folge 1 startete mit einer knapp einstündigen der Kandidaten.

Alle Folgen von Arctic Warrior 2023 gibt es in einer kleinen Übersicht. Doch auch wenn wohl niemand mit Action bereits zum Start vom Arctic Warrior gerechnet hat, sind es mangelnde Survival- und Küchen-Fähigkeiten, die für einen Mini-Schock sorgten. Das Video haben wir an entsprechender Stelle verlinkt.

Verletzung in Folge 1: Sascha Hellinger ist auf YouTube und Twitch als unsympathischTV bekannt. Schon im Trailer zur Serie beichtete Hellinger, dass seine Outdoor-Erfahrung mit dem Warten an einer Bushaltestelle endet. Nachdem die Show abgedreht war, gab unsympathischTV das erste Feedback zu Arctic Warrior und war völlig entsetzt.

Doch auch für den König der Laien hat Veranstalter Ottogerd Karasch ein Profi-Werkzeug als Geschenk vorbereitet. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Arctic Warrior 2023 erhalten ein extrem scharfes Jagdmesser. unsympathischTV bekommt sein Messer als erstes gereicht und erlaubt sich, was sich hinterher als „dummer Witz“ herausstellt. Er fuchtelt mit dem Gastgeschenk herum und schneidet sich in den Ringfinger.

Halb so schlimm: unsympathischTV verletzt sich in Folge 1 von Arctic Warrior am Finger © YouTube: Otto Bulletproof

Es bleibt beim Schock: Die Wunde wird sofort fachmännisch verarztet, doch amüsieren sich die Profis herzlich über das Missgeschick des Internet-Stars. „Ich bin nicht mal 2 Stunden hier“, klagt Hellinger während ein Anwesender feststellt: „Das glaubt doch keiner“. Auch wenn der Finger noch dran ist und die Wunde ihn nicht von seiner Teilnahme abhält, hinterließ die Situation einige Zuschauer und Zuschauerinnen sicherlich geschockt.

Arctic Warrior Folge 1: Teilnehmer-Vorstellungen und Eisbad – So geht es weiter

Bis auf die kleine Verletzung von unsympathischTV sind noch keine besonders aufregenden Bilder beim Arctic Warrior ausgestrahlt worden. Aber dennoch loben die Fans die Wahl der diversen Charaktere und den Versuch, militärische Einheiten in ein besseres Licht zu rücken. Die erste Folge gibt tiefere Einblicke in die Hintergründe von allen Teilnehmern und kurze Ausschnitte von ihren Erlebnissen in den kommenden Folgen.

So heftig wird es in Finnland Beim Arctic Warrior werden die Kandidaten und Kandidatinnen bei bis zu -40 °C in der erbarmungslosen Eiswüste ausgesetzt. Dabei sollen sich die Anwesenden in verschiedenen Challenges gegeneinander beweisen und in Zweierteams die arktische Zone in Lappland durchqueren. Gut fünf Tage werden Amateure an der Seite von Überlebenskünstlern und -künstlerinnen der Bundeswehr und weiteren europäischen Spezialeinheiten unterwegs sein, um sich den Titel des Arctic Warrior unter den Nagel zu reißen.

In der nächsten Folge: Die erste Challenge, der sich die Kandidaten stellen, scheint direkt eine ernste Situation auszulösen. Beim Eisbaden wird sich wohl eine Teilnehmerin wohl unterkühlen und für einen Einsatz der anwesenden Rettungskräfte benötigen. Wie schlimm das Ganze ist, und ob in der zweiten Folge direkt jemand ausscheidet, ist ungewiss. Wir zeigen alle Teilnehmer von Arctic Warrior und woher man die Laien-Kandidaten kennt.