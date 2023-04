Arctic Warrior gegen 7 vs. Wild – Wie gut läuft das neue Survival-Format?

Von: Josh Großmann

Teilen

Die erste Folge Arctic Warrior ist nun länger als 24 Stunden auf YouTube verfügbar. Doch wie gut läuft das neue Survival-Format im Vergleich zu 7 vs. Wild?

Finnland – Mit seinem neuen Survival-Format tritt Ottogerd Karasch in die Fußstapfen von Fritz Meinecke. Bei seiner Show „Arctic Warrior 2023“ treten acht Laien an der Seite von acht Profis an, um sich gegen die arktische Wildnis von Lappland durchzusetzen. Doch wie gut läuft die neue Outdoor-Show vom „7 vs. Wild“-Champion? Schlägt der Arctic Warrior auf YouTube genauso gut ein, wie das Survival-Format von Meinecke?

Titel Arctic Warrior 2023 Episoden unbekannt Produktion Otto Bulletproof Teilnehmer 16 Genre Survival-Challenge Format YouTube-Webserie

Eine Million in 24 Stunden: Arctic Warrior kann 7 vs. Wild noch nicht das Wasser reichen

Der Auftakt: Am 23. April ging die erste Folge vom Arctic Warrior online. Ähnlich wie bei 7 vs. Wild werden wir nicht direkt ins Geschehen geworfen, sondern bekommen die letzten Momente vor dem Start zu sehen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bereiten sich vor, erklären, warum sie dabei sind und zeigen, was sie drauf haben. Doch wie gut kommt das neue Format an?

Arctic Warrior so beliebt wie 7 vs. Wild? So viele Aufrufe hat die Show nach 24 Stunden © Arctic Warrior/7 vs. Wild/Unsplash (Montage)

Die Zahlen: Nach knapp über 24 Stunden hat die erste Folge von Arctic Warrior über eine Million Klicks. Es hält sich stetig in den YouTube-Trends und in knapp 4.000 Kommentaren loben die Zuschauer und Zuschauerinnen das aufwendig produzierte Format. Man kann durchaus von einem großen Erfolg sprechen, doch kommen die Zahlen nicht an die zweite Staffel von 7 vs. Wild heran.

Vergleich mit 7 vs. Wild: In einem Beitrag der Rheinischen Post wird berichtet, dass die erste Folge von 7 vs. Wild Staffel 2 in nur 24 Stunden etwa 3,2 Millionen Mal aufgerufen wurde. GamingGrounds berichtet, dass die erste Folge von 7 vs. Wild Staffel 1 über 2 Millionen Aufrufe in 24 Stunden erreicht hat.

So erfolgreich war 7 vs. Wild 2022 war Folge 2 der zweiten Staffel von 7 vs. Wild das angesagteste Video des Jahres. Jedes Jahr veröffentlicht YouTube die zehn Videos, die in der kürzesten Zeit, die meisten Aufrufe erzielt haben. Auch Folge 1 gehört zu den zehn beliebtesten Videos, sodass die Show von Fritz Meinecke gleich doppelt vertreten war. Dass Arctic Warrior in der Statistik für 2023 auftaucht, ist unwahrscheinlich.

Posts auf Twitter zeigen, dass über 400.000 Fans zum Zeitpunkt der Premiere von 7 vs. Wild Staffel 2 in den Startlöchern standen. Heute, 5 Monate nach der Veröffentlichung, hat die erste Folge über 9,7 Millionen Klicks – Staffel 1 hat nach über 1,5 Jahren insgesamt 9,1 Millionen Aufrufe.

Arctic Warrior übertrifft Ocean Warrior um Längen – ist aber nicht so krass wie 7 vs. Wild

Dennoch großer Erfolg: Auch wenn die Zahlen eine eindeutige Sprache sprechen, wird Arctic Warrior sicherlich auch nach der Veröffentlichung noch ordentlich Klicks absahnen. Der neue Trubel um die kürzlich angekündigte Staffel 3 von 7 vs. Wild lässt einige Fans auch sicherlich vergessen, dass Otto Bulletproof derzeit sein eigenes Format präsentiert. Den gesamten Sendeplan für Arctic Warrior 2023 gibt es bei uns.

Im August 2022 präsentierte Otto Bulletproof bereits den Ocean Warrior und konnte mit dem neuen Survival-Projekt den Rahmen völlig sprengen. Nach über acht Monaten hat die erste Folge vom Ocean Warrior nur die Hälfte an Anrufen, die Arctic Warrior in 24 Stunden erreichen konnte. Als Sieger von 7 vs. Wild hat Otto Bulletproof viele neue Fans auf seinen Kanal aufmerksam gemacht und Survival-Content scheint immer beliebter auf YouTube zu werden.