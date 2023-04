Zombie-Actionspiel erscheint in Deutschland – Dead Island 2 kommt im April

Von: Joost Rademacher

Zombie-Actionspiel erscheint in Deutschland – Dead Island 2 kommt im April © Deep Silver/Dambuster Studios

Nach langjährigem Versteckspiel und Verschiebungen kommt Dead Island 2 bald raus. Auch in Deutschland erscheint das Actionspiel, wenn auch nur geschnitten.

Nottingham, England – Viele Fans der gepflegten Zombie-Keilerei hatten kaum noch damit gerechnet, aber diesen Monat erscheint Dead Island 2. Der Nachfolger des Horror-Actionspiels von 2011 hat lange auf sich warten lassen, jetzt nähert er sich mit großen Schritten und gewetzten Klingen. Anders als der erste Teil wird Dead Island 2 zum Release in Deutschland erhältlich sein, und das gleich in mehreren Versionen.

Im Januar musste Dambuster Studios den Release von Dead Island 2 um mehr als zwei Monate auf den 28. April 2023 verschieben. Danach passierte aber etwas im Gaming eher ungewöhnliches, Entwickler und Publisher konnten die Veröffentlichung wieder um eine Woche nach Vorne verschieben. Der Release passiert jetzt also am 21. April 2023.