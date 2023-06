Vision Pro: So luxuriös stellt sich Apple die Wohnzimmer seiner Kunden vor

Von: Jonas Dirkes

Das Vision Pro verspricht der Startschuss für Spatial Computing zu sein. Im Clip zum Mixed Reality Headset wird aber klar, an wen sich Apples Brille richtet.

Cupertino – Als der Preis von Apples neuem Mixed Reality Headset Vision Pro vorgestellt wurde, ging ein Raunen um den Erdball. Ganze 3,499 Dollar verlangt Apple für sein Stückchen Zukunft in Form einer Brille. Gebogenes Glas, hochwertiges Aluminium, eine Vielzahl von Kameras, ein verbauter M2 und R1 Chip: Die Tech-Gurus aus Kalifornien lassen sich ihre Revolution im sogenannten Spatial Computing so einiges kosten. Besonders deutlich wird die Zielgruppe für die Zukunftsvision des Vision Pro aber, wenn man schaut, wie Apple sich die Wohnzimmer seiner Kunden so vorstellt.

Vision Pro: So wurde Apples Mixed Reality Brille vorgestellt

Wie stellt sich Apple die Wohnungen seiner Vision Pro Kunden vor? Gerüchte zum Apple Vision Pro gab es schon länger. Nun stellte Apple sein Mixed Reality Headset in einem knapp neun Minuten langen Einführungsvideo vor. Darin erklärt Apple nicht nur die Funktionen seiner neuen Datenbrille, sondern lässt auch tief blicken, wie man sich die Kernzielgruppe des Vision Pro überhaupt vorstellt.

Dafür verschlägt es gewillte Zuschauer und Zuschauerinnen in fünf verschiedene Wohnungen und ein Hotelzimmer. Zu sehen sind Familienväter, Businesswomen und Studenten. Auf den ersten Blick wird klar: Wer hier wohnt, den kostet das Apple Vision Pro sicher nicht mehr als eine Monatsmiete.

Vision Pro: So sieht das bescheidene Wohnzimmer einer Apple-Familie aus © Apple

Sei es die gewaltige Familienwohnung mit spielerischem Kachelboden und Blick ins Grüne oder die protzige Stadtvilla, mit ihren hohen Fenstern und der minimalistischen Einrichtung – wer hier wohnt, hat ganz andere Sorgen, als täglich Brot auf den Teller zu bekommen oder seine Rechnungen pünktlich zu zahlen.

Apple Vision Pro: In dieser Stadtvilla lässt es sich leben © Apple

Vision Pro: Apples Vorstellung einer Studentenwohnung ist sehr optimistisch

Studentenwohnung designed by Apple: Besonders interessant ist es in diesem Kontext, wie Apple sich scheinbar eine Studentenwohnung vorstellt. Sie liegt mitten in der Stadt. Klar, am Puls der Zeit. Im Vergleich zu den anderen Behausungen wirkt sie aber fast schon unordentlich, nur weil einige Bilder an der Wand hängen und Bücher in Regalen Platz finden.

Vision Pro: So sieht für Apple eine Studentenwohnung aus © Apple

Platz ist hier natürlich kein Problem – eine Person auf mindestens 70 m2 ohne Mitbewohner muss es in den Lehrjahren schon sein. Auch die Möbel mögen zwar simpel aussehen, waren aber bestimmt keine Schnapper. Der markanteste Unterschied der studentischen Bleibe: Die Fenster sind ein wenig kleiner als in der Stadtvilla.

Apple Vision Pro: Je leerer die Wohnung, desto mehr Platz für Mixed Reality © Apple

Gleiche Beobachtungen ließen sich auch für die anderen Wohnungen im Spot zum Apple Vision Pro machen. Fast scheint es so, als würde man bei Apple ganz genau wissen, dass das beworbene Spatial Computing auf absehbare Zeit nur einer gewissen Elite vorbehalten sein wird. Werbungen für Produkte von Apple waren schon immer Hochglanz in Reinform, für das Vision Pro hat man aber noch ein wenig mehr poliert als üblich. Aber hey, selbst wenn man nur wenige Quadratmeter zur Miete bezieht, kann man sich zum Preis von 3,499 Dollar bald ein wenig so fühlen, als würde man der Realität entfliehen.