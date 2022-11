ApoRed ist „Millionär“ und „Main-Character“ – Das gesamte Internet lacht ihn aus

Von: Josh Großmann

ApoRed ist „Millionär“ und „Main-Character“ – Das gesamte Internet lacht ihn aus © YouTube: ApoRed

Nachdem über ApoRed belastende Details ans Licht gekommen waren, weist der YouTuber die Schuld von sich. Er macht eine Ansage und wird sich nicht entschuldigen.

Hamburg – Ahmad Nadim ist als „ApoRed“ bekannt und verbreitete lange Zeit Videos auf YouTube, in denen er mit seinem Prunk vor den Zuschauern protzt. Nun stellten sich seine Reichtümer als falsch heraus und alle Welt weiß: ApoRed ist pleite. In einer neuen Ansage gibt sich ApoRed weiterhin wie ein „Millionär“ und hält sich für den Hauptcharakter in jedermanns leben. Betrogene Fans verlangen eine Entschuldigung, jedoch speist sie ApoRed mit einer Ansage vor einem Kleider-Container ab.

ingame.de präsentiert ApoReds neue Ansage und warum sich der Pleite-YouTuber bei niemandem entschuldigt.

YouTuber MiiMii machte regelmäßig Videos, in denen er die Missetaten des Ahmad Nadim aufdeckt. Auf solche Enthüllungen geht ApoRed in seinem YouTube-Video und meint, dass alles gelogen sei. Er spricht weiterhin von seinen großen Reichtümern, während er sich vor zerknitterten Laken und herrenlosen Einkaufswagen präsentiert. Die Zuschauer legt er damit nicht mehr rein.