Wann startet Season 16 von Apex Legends?

Von: Ömer Kayali

Teilen

Neue Map, neue Heldin: „Apex Legends“ Season 15 hat die üblichen Neuerungen parat. © EA

„Apex Legends“ Season 15 ist mittlerweile in vollem Gange. Wann geht es mit Season 16 des beliebten Battle Royale Shooters weiter?

„Apex Legends“ versorgt Spieler alle paar Monate mit neuen Inhalten. In der Regel sind das immer eine neue Spielfigur sowie eine überarbeitete Map. Auch in Season 15 war dies der Fall. Diese ist kürzlich gestartet. Obwohl die Saison gerade erst begonnen hat, blicken neugierige Spieler bereits auf die nächste. Season 16 von „Apex Legends“ wird voraussichtlich den üblichen Rhythmus beibehalten.

„Apex Legends“ Season 16 startet voraussichtlich im Februar 2023

Die aktuelle Saison ist am 1. November gestartet. Üblicherweise dauert jede Season etwa drei Monate – das ist voraussichtlich auch diesmal so. Offiziell haben die Entwickler von Respawn oder Publisher EA das zwar noch nicht kommuniziert, aber wie immer gibt der aktuelle Battle Pass Aufschluss über die Dauer. Da dieser am 14. Februar 2023 ausläuft, ist davon auszugehen, dass Season 16 kurz danach beginnen wird. Das passt zum dreimonatigen Rhythmus von „Apex Legends“. Was Spieler in der nächsten Saison erwartet, ist jedoch momentan noch unklar.

„Apex Legends“ Season 15: Was ist neu?

Neue Legende : Catalyst ist die neue Spielfigur in Season 15. Sie verwendet sogenanntes „Ferrofluid“, welches sie beliebig formen kann. Ihre Fähigkeiten sind eher defensiver Natur, sodass sie Teammitglieder und sich selbst vor Schaden schützt.

: Catalyst ist die neue Spielfigur in Season 15. Sie verwendet sogenanntes „Ferrofluid“, welches sie beliebig formen kann. Ihre Fähigkeiten sind eher defensiver Natur, sodass sie Teammitglieder und sich selbst vor Schaden schützt. Neue Map : Die neue Map in Season 15 nennt sich Broken Moon. Es handelt sich um den Mond des Planeten Borea, dementsprechend erwartet Spieler dort eine Mondlandschaft.

: Die neue Map in Season 15 nennt sich Broken Moon. Es handelt sich um den Mond des Planeten Borea, dementsprechend erwartet Spieler dort eine Mondlandschaft. Neues Geschenksystem : Brandneu in „Apex Legends“ ist das Geschenksystem, durch das es Spielern möglich ist, bestimmte Ingame-Gegenstände an Freunde zu verschenken.

: Brandneu in „Apex Legends“ ist das Geschenksystem, durch das es Spielern möglich ist, bestimmte Ingame-Gegenstände an Freunde zu verschenken. Neue Sticker: Spieler können ab sofort ihre Heilgegenstände wie Medkits und Schildbatterien mit Aufklebern versehen. Diese dienen lediglich zur zusätzlichen Anpassung und Personalisierung.