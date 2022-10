Apex Legends: EA enthüllt neue Legende & Starttermin von Season 15

Von: Ömer Kayali

Catalyst ist die neue Legende in Season 15 von „Apex Legends“. © EA/Respawn Entertainment

„Apex Legends“ Season 15 beginnt Anfang November. EA und Respawn Entertainment haben Details zur neuen Saison verraten. Catalyst ist die neue Legende.

Die nächste Saison von „Apex Legends“ startet in Kürze. Den Starttermin und einige weitere Infos haben die Entwickler von Respawn Entertainment und Publisher Electronic Arts im neuen „Stories from the Outlands“-Trailer enthüllt. Der Startschuss für Season 15 von „Apex Legends“ fällt bereits am 1. November. Der Trailer bot zudem einen ersten Blick auf die neue Spielfigur, Catalyst, und ihre Hintergrundgeschichte sowie auf die neue Map. Wie üblich bringt die neue Saison des beliebten Battle-Royale-Titels auch einen neuen Battle Pass.

„Apex Legends“ Season 15: Details zur neuen Saison

Neue Spielfigur Catalyst : Jede Saison von „Apex Legends“ führt einen neuen Charakter in das Spiel ein, in Season 15 stößt Catalyst dazu. Sie wird als „erfahrene Terraformerin“ und „Verteidigungszauberin“ beschrieben, die eine formbare Substanz namens „Ferrofluid“ einsetzen kann. Der Beschreibung nach zu urteilen, handelt es sich bei Catalyst um eine defensive Spielfigur im Stile von Gibraltar oder Rampart. Welche Fähigkeiten die neue Legende genau einsetzen kann, ist noch unklar.

: Jede Saison von „Apex Legends“ führt einen neuen Charakter in das Spiel ein, in Season 15 stößt Catalyst dazu. Sie wird als „erfahrene Terraformerin“ und „Verteidigungszauberin“ beschrieben, die eine formbare Substanz namens „Ferrofluid“ einsetzen kann. Der Beschreibung nach zu urteilen, handelt es sich bei Catalyst um eine defensive Spielfigur im Stile von Gibraltar oder Rampart. Welche Fähigkeiten die neue Legende genau einsetzen kann, ist noch unklar. Neue Map: Alle drei Saisons führen die Entwickler eine neue Karte für „Apex Legends“ ein. Season 15 führt die Spieler auf einen Mond namens Cle. Es ist der Mond des Heimatplaneten von Catalyst und auch Seer. Im Trailer gibt es einen ersten Einblick auf die Map.

Apex Legends: Season 15 führt neues Geschenksystem ein

Brandneu ist das Geschenksystem, welches erstmals in Season 15 verfügbar sein wird. Es ermöglicht den Spielern, Gegenstände aus dem Ingame-Store an Freunde zu verschenken. Dadurch können Spieler mit Apex-Coins Skins für ihre Freunde und Teamkollegen zu kaufen. Das Geschenksystem beschränkt sich jedoch auf fünf Geschenke alle 24 Stunden. Außerdem können Spieler Geschenke erhalten, die bereits länger als zwei Wochen in der Freundesliste und deren Accounts über Stufe 10 sind.