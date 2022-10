Wann beginnt Season 15 bei Apex Legends?

Von: Ömer Kayali

Teilen

„Apex Legends“ ist eines der beliebtesten Online-Games. © EA

„Apex Legends“ ist im August in die nächste Runde gestartet. Wie lange wird es dauern, bis Season 15 beginnt?

Bei Online-Games haben sich saisonale Updates etabliert. Spieler erhalten in regelmäßigen Abständen neue Inhalte, die sie bei Laune halten. „Apex Legends“ zählt neben beispielsweise „Fortnite“ zu den Titeln, die das hervorragend demonstrieren. Alle paar Monate geht es bei dem beliebten Battle Royale-Shooter in eine neue Runde, die jeweils umfangreiche Neuerungen bringt. Seit einiger Zeit ist zudem „Apex Legends Mobile“ auf Smartphones und Tablets verfügbar. Season 14 ist kürzlich gestartet. Darin wurden unter anderem ein weiteres Mal die Map sowie einige Waffen überarbeitet. Natürlich ist auch eine neue Legende mit von der Partie: Diesmal stürzt sich Vantage mit in den Kampf. Derweil fragen sich eifrige Spieler, wann es mit „Apex Legends“ Season 15 weitergeht.

„Apex Legends“ Season 15 beginnt im November

Der Starttermin für Season 15 steht mittlerweile fest. Diesmal dauert die aktuelle Saison nicht ganz die üblichen zwölf Wochen – denn Season 15 von „Apex Legends“ geht schon eine Woche früher am 1. November 2022 los. Es wird das letzte größere Update für dieses Jahr sein. Season 16 wird voraussichtlich Anfang 2023 losgehen.

Was können Spieler in Season 15 von „Apex Legends“ erwarten?

Spieler erwarten wieder die üblichen Neuerungen. Erwartungsgemäß wird es wieder einen neuen Charakter geben sowie eine neue Map. Leaks hatten bereits früh verraten, dass die neue Spielfigur den Namen „Catalyst“ tragen wird – dies haben Publisher EA und die Entwickler von Respawn mittlerweile bestätigt. Es handelt sich um einen defensiven Charakter. Bei der neuen Map handelt es sich um den Mond des Planeten Borea. Darüber hinaus führt Season 15 ein neues Geschenksystem ein, bei dem Spieler Ingame-Shop-Gegenstände für ihre Freunde kaufen können.