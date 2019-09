"Anno 1800": Das müssen Gamer zum "Botanica"-DLC wissen

In "Anno 1800" wird es mit dem neuen DLC "Botanica" grün.

Blue Byte veröffentlicht bald ein zweites DLC für "Anno 1800". Was Gamer von "Botanica" erwarten können, gibt es hier zu lesen.

Mit Blue Bytes zweitem Add-on für "Anno 1800" regnet es Grünflächen auf heimischen Bildschirmen. Das DLC "Botanica" startet am 10. September. Was Gamer davon erwarten können, hat der Entwickler schon im Voraus angekündigt.

"Anno 1800": Entwickler geben Details zum zweiten DLC "Botanica" preis

Durch das zweite DLC können Spieler ihre Stadt um einen Botanischen Garten erweitern: "Der Garten kommt mit einer Vielzahl von floralen Sets aus aller Herren Länder, die ihr in neuen dekorativen Gartenmodulen ausstellen können, sowie einer Reihe an neuen Ornamente für die unter euch, die ihren inneren Expressionisten ausleben wollen", schreibt der Entwickler in einem Blogbeitrag auf Anno Union.

Aber was bedeutet das in Zahlen? Damit halten die Entwickler natürlich nicht hinterm Berg. Der zweite Season Pass enthält:

21 einzigartige botanische Module

1 Gewächshaus

11 neue Ornamentmodule (wie Blumenbeete und Heckenfiguren, kompatibel mit allen Kulturgebäuden)

9 neue Item Sets für Euren botanischen Garten, welche insgesamt 59 Pflanzen-Items beinhalten

Den neuen Musikpavillon, welcher in jeder Kulturanlage errichtet werden kann

Der Musikpavillon kommt mit 5 Musikstücken der klassischen Melodien von Anno 1701, 1404, 2070, 2205 und 1800.

"Anno 1800": So geht es nach "Botanica" weiter

Wie Blue Byte in seinem Blogbeitrag erklärt, gibt es "Botanica" ab dem 10. September als Teil des "Anno 1800"-Season Pass sowie als Einzelkauf. Außerdem verraten die Entwickler schon einmal, wo die nächste Reise hingeht. Haben die Spieler nämlich ihren neuen Grünflächen gefrönt, wird es für eine Weile eisig: Das nächste Abenteuer soll Gamer nämlich in den Norden entführen.

