Annie Wersching ist tot – Fans trauern um „The Last Of US“-Schauspielerin

Von: Aileen Udowenko

Die US-Schauspielerin Annie Wersching ist gestorben. Bekannt wurde sie unter anderem für ihre Rolle als Tess in The Last Of Us.

Los Angeles – The Last of Us ist eines der erfolgreichsten Spiele der letzten zehn Jahre und kann bei Metacritics mit einem Score von 95 glänzen. Für den Erfolg des Spiels sind nicht zuletzt auch die Schauspieler verantwortlich, die den ikonischen Figuren ihre Stimme und Gesicht liehen. Für Fans der Serie kam es am Sonntag dann aber zur Schocknachricht. Annie Wersching, die per Motion-Capture Tess spielte, verstarb im Alter von 45 Jahren.

Annie Wersching ist tot – Schauspielerin starb im Alter von 45 Jahren

Das ist passiert: Wie die Sprecherin ihrer Nachrichtenagentur bekannt gab, starb Annie Wersching am Sonntagmorgen an den Folgen ihrer Krebserkrankung in Los Angeles. Bereits 2022 wurde die Krankheit bei ihr diagnostiziert, trotz ihrer Behandlung war Annie Wersching allerdings noch am Set von Star Trek: Picard zu sehen. Ihre Familie ist von dem Verlust schwer getroffen. Zusammen mit ihrem Mann Stephen Full hatte die Schauspielerin drei Söhne.

Es klafft ein tiefes Loch in der Seele unserer Familie, aber sie hat uns die Mittel dagelassen, es zu füllen.

Bekannte Auftritte: Neben ihrer Rolle als Tess in The Last of Us, war Annie Wersching auch immer wieder in verschiedenen TV-Produktionen zu sehen. So zeigte sie ihr Talent in Serien wie Supernatural, Vampire Diaries und Star Trek. Ihren wohl größten Erfolg feierte sie allerdings mit einer Hauptrolle bei „24“, dort spielte sie die FBI-Agenten Renee Walker.

Annie Wersching ist tot – Spendenaktion für ihre Kinder

Fans und Kollegen trauern: Auf Twitter trauern Fans und Kollegen um die beliebte Schauspielerin. Auch Naughty Dog CEO Neil Druckmann äußerte sich bereits zum Tod von Annie Wersching. Während der Produktion von The Last of Us arbeitet der Geschäftsführer eng mit der Schauspielerin zusammen. „Ich habe gerade herausgefunden, dass meine Freundin Annie Wersching verstorben ist. Wir haben eine wundervolle Künstlerin und Menschen verloren.“.

Neil Druckmann machte in seinem Post außerdem auf eine Spendenaktion für Annie Werschings Familie aufmerksam. Durch diese soll Geld für ihre drei Söhne gesammelt werden.

