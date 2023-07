Anni The Duck trifft Henry Cavill

Von: Aileen Udowenko

Teilen

10 erfolgreiche Twitch-Streamerinnen aus Deutschland © Instagram / Anni the Duck

Die Streamerin Anni the Duck traf auf einer Premiere zu The Witcher auf Henry Cavill. Für ein Bild der beiden wurde sie hart kritisiert.

Madeira, Portugal – Eigentlich wollte Anni The Duck auf Twitter einfach nur ihr neues Video zur dritten Staffel von The Witcher bewerben. Auf der Premiere in Polen durfte die Streamerin vorab die ersten Folgen der Erfolgsserie sehen und sogar den Cast treffen. Natürlich denkt man da sofort an den absoluten Star der Show: Henry Cavill. Allerdings sorgte ihr entsprechendes Thumbnail mit dem Hollywood-Schauspieler für reichlich Kritik.

ingame.de verrät alles zur Kritik an Anni The Duck.

Mehr zum Thema Anni The Duck sexualisiert Filmstar auf Twitter – Fans enttäuscht von Streamerin