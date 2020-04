Wer aktuell Animal Crossing New Horizons spielt, der sollte derzeit vorsichtig vorgehen, denn es gibt ein Problem mit Spielständen. Diesen Fehler solltet man kennen.

Animal Crossing New Horizons* ist ein voller Erfolg.

Spieler klagen über zerstörte Spielstände.

klagen über Entwickler schweigt zum massiven Problem auf der Nintendo Switch.

Kyōto, Japan – Der Hype um Animal Crossing New Horizons nimmt einfach kein Ende. Das fünfte Spiel der Animal-Crossing-Hauptreihe fasziniert zurzeit die Gaming-Welt. Den Sprung auf die Nintendo Switch* hat die Lebenssimulation perfekt gemeistert und damit gleich einen Rekord aufgestellt. Innerhalb der ersten drei Verkaufstage wurde Animal Crossing New Horizons ganze 1,88 Millionen mal verkauft. Diese Anzahl konnten die bisherigen Teile der Serie während ihrer gesamten Laufzeit nicht erreichen. Nun bremst jedoch ein Fehler den Spielspaß, welcher den Spielstand von Animal Crossing New Horizons zerstört.

Wie einfach jeder auf diesem @animalcrossing Hype ist!?

Was ist hier Los? — Masked Flow™ (Road to 250) (@masked_flow) April 5, 2020

Animal Crossing: New Horizons Spielstand plötzlich verschwunden – Nintendo schweigt

Die ganze Arbeit umsonst. Dieses Problem haben momentan einige Spieler von Animal Crossing New Horizons. Rüben verkaufen* und Insekten fangen*, inklusive der Vogelspinne*, macht zwar Spaß, nimmt allerdings auch seine Zeit in Anspruch. Dementsprechend ärgerlich ist es natürlich, wenn wie aus dem Nichts die ganze Arbeit verschwindet.

+ Animal Crossing New Horizons: Dieses Spielstand-Problem solltet ihr kennen © Nintendo / Pix abay

So passiert bei mehreren Nutzern des Nintendo Support Forums. Sie berichten von zerstörten Spielstände auf ihrer Nintendo Switch. Sie haben keine Möglichkeit mehr, den Spielstand zu laden und müssen deshalb immer wieder von vorne beginnen. Eine Erklärung für diesen Fehler haben die betroffenen Spieler bislang noch nicht gefunden. Rufe nach einem schnellstmöglichen Update werden laut.

Erste Spekulationen über SD-Karten als Auslöser entpuppten sich als falsch. Die verzweifelten Spieler gingen sogar so weit, dass sie Animal Crossing New Horizons neu auf ihrer Nintendo Switch installierten, weil selbst die langerwartete Erweiterung von Nooks Laden* verschwunden war. Auch diese radikale Methode blieb leider ohne Erfolg. Die Spielstände blieben verschollen und ein Update fehlt an allen Ecken und Enden,

Nintendo selbst hat sich vom Firmensitz in Kyoto aus noch nicht zu dem Spielstand-Problem geäußert. Spieler können jetzt nur auf ein Update hoffen, welches die Spielstände der Insel-Bewohner rettet. Im Gegensatz zu den Spielständen ist dieses Werkzeug in Animal Crossing unzerstörbar*.

Um Nintendo auf das Problem hinzuweisen und eine schnelle Lösung per Update zu ermöglichen, werden Spieler gebeten, den Kundendienst der Nintendo Switch zu nutzen und dem Problem mit zerstörten Spielständen somit eine Stimme zu geben. Schließlich sind die Fans der Reihe Nintendo nicht egal. So verewigten sie die 88-jährige Zocker-Oma im neuen Animal Crossing*. Als Nächstes steht nach dem Kirschblütenfest* bei Nintendo das Osterevent bei Animal Crossing: New Horizons* nach einem Update* vor der Tür. Sollte man dafür noch ein passendes Aussehen suchen, ist der Frisuren-Guide* ideal. Nun ist Animal Crossing: New Horizons auch alsMod für andere Spiele* angefertigt worden, allerdings mit einem schaurigen Ergebnis. Währenddessen baut ein Fan der Animal Crossing Reihe eine eigene Tauschbörse* auf.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de*

hj

Rubriklistenbild: © Nintendo / Pix abay