Animal Crossing: New Horizons - Sommermuscheln Fundorte und Anleitungen

Im Sommer sind in "Animal Crossing: New Horizons" neue saisonale Inhalte hinzugekommen, darunter Sommermuscheln. Wo diese zu finden sind.

"Animal Crossing: New Horizons*" ist derzeit das Spiel der Wahl vieler Nintendo-Switch-Besitzer.

Die Lebenssimulation hält durch regelmäßig neu hinzukommende Inhalte bei Laune.

Im Sommer tauchen zum Beispiel Sommermuscheln auf - wo Spieler diese finden können.

Jahreszeiten spielen bei "Animal Crossing: New Horizons" eine wichtige Rolle. Je nachdem in welchem Monat sich die Spieler befinden, erscheinen neue saisonale Gegenstände, Tiere und Rezepte. Auch Events finden nur in bestimmten Zeiträumen statt - im Juni ist das zum Beispiel die Hochzeitsaison*. Im Sommer tauchen außerdem Sommermuscheln auf den Inseln der Spieler auf. Das sind die Fundorte und die zugehörigen Anleitungen.

"Animal Crossing: New Horizons" - Fundorte der Sommermuscheln

Sommermuscheln in "Animal Crossing: New Horizons" zu finden, ist eigentlich ganz einfach: Spieler müssen sich dazu nur an die Küsten ihrer Inseln begeben. An den Stränden stecken die Sommermuscheln hier und da im Sand. Erkennbar sind sie an ihrer blauen Farbe und einem gezackten Muster.

Eine Möglichkeit, das Auftauchen der Sommermuscheln herbeizuführen, gibt es nicht. Spieler müssen daher etwas geduldig sein, beim Abklappern der Strände. Es empfiehlt sich allerdings, alle Muscheln einzusammeln, damit an den entsprechenden Stellen wieder neue erscheinen können. Wer sich ein paar mal am Tag auf die Suche begibt, sollte zügig mehrere Sommermuscheln sein Eigen nennen dürfen.

Die Sommermuscheln sind auf die Jahreszeit beschränkt, daher tauchen sie nur im Sommer auf. Genau genommen sind sie auf der Nordhalbkugel vom 1. Juni bis zum 31. August auf den Inseln zu finden. Spieler auf der Südhalbkugel können zwischen dem 1. Januar und 31. März auf die Suche nach Sommermuscheln gehen.

"Animal Crossing: New Horizons": Anleitungen mit Sommermuscheln

Doch was kann man überhaupt mit Sommermuscheln anstellen? Die Sommermuscheln lassen sich für jeweils 600 Sternis bei Nepp und Schlepp* verkaufen. Ansonsten lassen sie sich mit Anleitungen weiterverarbeiten zu Möbeln oder Deko. Diese erhalten Spieler durch Ballons, in einer Flaschenpost oder von ihren Insel-Bewohnern*. Insgesamt sind acht unterschiedliche Anleitungen verfügbar.

Hier sind alle Anleitungen für die Sommermuscheln in der Übersicht:

Anleitung Benötigte Materialien Glitzersandboden 3 Sommermuscheln 1 Sandboden Meeresboden 3 Sommermuscheln 3 Koralle Meerestapete 3 Sommermuscheln 5 Koralle Muschel-Pochette 6 Sommermuscheln 2 Riesenmuscheln Muschelstab 3 Sommermuscheln 3 Sternensplitter Muscheltürkranz 1 Sommermuschel 1 Kreiselschnecke 1 Sanddollar 1 Koralle 1 Riesenmuschel 1 Kaurischnecke Tropentapete 5 Sommermuscheln Wasseroberfläche 6 Sommermuschel

