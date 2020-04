Animal Crossing New Horizons: YouTuber offenbart geheime Orte des Spiels

Mithilfe eines neuen Videos werden auf YouTube geheime Orte entdeckt, welche Nintendo bei Animal Crossing: New Horizons normalerweise nicht zu sehen sind.

Kyōto, Japan – Der beliebte YouTube-Kanal Sh esez hat kürzlich eine Episode Boundary Break über das neue Animal Crossing: New Horizons* auf der Nintendo Switch* erstellt. In dem Video lassen sich viele Geheimnisse entdecken und lustige Tricks bestaunen.

Wie ingame.de* berichtet, lassen sich in vielen Spielen mithilfe von Kameratricks und Glitches Dinge entdecken, die man sonst normalerweise nicht zu Gesicht bekommt. Der YouTube-Kanal Shesez hat sich auf diese Art der Grenzerfahrungen spezialisiert und zeigt seinen Zuschauern regelmäßig Geheimnisse aus den verschiedensten Spielen. Dazu macht er sich Schlupflöcher im Programmcode der Spiele zunutze und gelangt in seiner Reihe Boundary Break hinter die Fassade vieler Titel. Der Erfinder der Serie „Shesez“ hat sich nun Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch vorgeknöpft und zeigt in seinem neusten Video alle Entdeckungen rund um die Insel und eigentlich unzugängliche Bereiche.

Auf ingame.de* kann man nachlesen, welche versteckte Orte in dem Video gefunden werden*.

