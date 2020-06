Animal Crossing New Horizons: Spieler zeigt wie Super Smash Bros Helden aussehen würden

Nintendo ist bekannt gerne mal ein Crossover unter ihren Spielen zu starten. Klappt dies auch bei Animal Crossing New Horizons? Ein Fan zeigt schon jetzt wie.

Animal Crossing New Horizons ist ein entspanntes Simulationsspiel aus dem Hause Nintendo .

ist ein entspanntes aus dem Hause . Zwei Nintendo-Franchises passen scheinbar sehr gut zusammen.

passen scheinbar sehr gut zusammen. Ein Fan verwandelte nun Nintendo-Helden in Bewohner aus Animal Crossing New Horizons.

Kyoto, Japan – Bereits zwei Monate sind seit dem Release von New Horizons am 20. März 2020 vergangen. Diese waren für viele Fans gefüllt mit Inselabenteuern, lustigen Gesprächen mit ihren Spiel glänzt mit dem niedlichen Artstil und den neu eingeführten Gameplay-Features, wie beispielsweise dem Crafting-System. Es gibt viel zu tun auf der tropischen Insel, die nur darauf wartet, vom Nintendo Switch-Fan in ein ganz individuelles Paradies verwandelt zu werden. Das Spiel hat aber weit mehr zu bieten, als es vielleicht den Anschein macht. Ein besonders kreativer Fan verknüpfte nun Animal Crossing New Horizons und ein anderes Spiel aus dem Hause Nintendo und verwandelte bekannte Helden in tierische Bewohner. – Bereits zwei Monate sind seit dem Release vonam 20. März 2020 vergangen. Diese waren für vielegefüllt mit Inselabenteuern, lustigen Gesprächen mit ihren tierischen Animal Crossing-Bewohnern * und der Jagd nach Sternis, um den Hauskredit abbezahlen zu können. Das harmonisch wirkendeglänzt mit dem niedlichen Artstil und den neu eingeführten Gameplay-Features, wie beispielsweise dem Crafting-System. Es gibt viel zu tun auf der tropischen Insel, die nur darauf wartet, vomin ein ganz individuelles Paradies verwandelt zu werden. Dashat aber weit mehr zu bieten, als es vielleicht den Anschein macht. Ein besonders kreatiververknüpfte nunund ein anderesaus dem Hauseund verwandelte bekanntein tierische

Name des Spiels Animal Crossing New Horizons Release (Datum der Erstveröffentlichung) 20. März 2020 Publisher (Herausgeber) Nintendo Serie Animal Crossing* Plattform Nintendo Switch* Entwickler Nintendo Genre Simulation

Animal Crossing New Horizons: Nintendo-Helden als Bewohner – Dank eines kreativen Fans

In Animal Crossing New Horizons gibt es immer viel zu tun. Die unschuldige Idylle besticht durch ihren verspielten Charme und entführt die Nintendo-Fans in ein tropisches Paradies, in dem Tiere mit Menschen sprechen können. Neben Aktivitäten wie dem Angeln von Fischen in Animal Crossing*, dem Fangen von Insekten im Nintendo Switch-Hit* oder dem Gießen der Blumen in New Horizons*, verleitet das neue Terraforming-Tool den Spieler dazu, bei der Gestaltung der eigenen Insel selbst Hand anzulegen. Die süße Simulation Animal Crossing New Horizons ging nach Release durch die Decke und brach sogar einen Verkaufsrekord (Alle Infos zu Animal Crossing*).

Doch nicht nur dieses Franchise ist sehr erfolgreich. Nintendo spricht mit der Super Smash Bros.-Reihe eine etwas andere Zielgruppe an, denn in diesen Spielen geht es um das Kämpfen und Siegen mithilfe von speziellen Helden in detailverliebt gestalteten Arenen, die meist an andere Spielfranchises erinnern. Wie Ingame.de berichtet, verknüpfte ein engagierter Fan nun diese beiden Welten und das Ergebnis der neuen Bewohner überrascht. Außerdem zeigt ein anderer Fan in einem Video, wie gut Pokémon und Animal Crossing New Horizons zusammenpassen*.

+ Ein Fan sah Potenzial in der Kombination aus zwei Nintendo-Franchises und verwandelte die Helden in Animal Crossing New Horizons-Bewohner. So sehen sie aus. © Nintendo/Montage

Nintendos Brawler-Serie Super Smash Bros . wurde von Masahiro Sakurai erschaffen und der erste Titel der Serie erschien bereits 1999 für den Nintendo 64. Der aktuellste Teil trägt den Namen Super Smash Bros. Ultimate und wurde am 07. Dezember 2018 für die Nintendo Switch veröffentlicht. In den Spielen geht es um das rivalisierende Aufeinandertreffen der bekanntesten Charaktere, die Nintendo für unterschiedliche Spiele entwickelte.

So kann der Nintendo-Fan beispielsweise Mario oder Luigi aus dem Super Mario-Franchise auswählen, Link oder Zelda aus dem The Legend of Zelda-Franchise oder Figuren aus der Pokémon-Reihe wie Jigglypuff oder Pikachu als Kämpfer festlegen. Es fanden aber auch Charaktere von anderen Unternehmen, wie Sega oder Konami, ihren Weg in Super Smash Bros. Ein Fan dachte sich nun wohl, dass sich die Helden aus dem Brawler auch gut als tierische Bewohner in Animal Crossing New Horizons machen würden und kombinierte die beiden Nintendo-Serien miteinander. Dass auch harte Kerle Animal Crossing New Horizons spielen*, beweist der Action-Star Danny Trejo und präsentiert den Fans seine Insel.

Fan vereint Animal Crossing New Horizons und Super Smash Bros. in selbstgemachter Kunst

Auf Twitter postete der Nintendo-Fan unter dem Namen Zieguy das Ergebnis seiner Fusion von Animal Crossing New Horizons und Super Smash Bros. Zu sehen ist eigens angefertigte Konzeptart, die die Helden des Brawlers in Form von tierischen Bewohnern aus der Lebenssimulation zeigt. So tritt Mario als gelbe, bärtige Katze auf, Donkey Kong als kräftiger Gorilla, Wolf-Link als grauer Wolf, Samus als Sci-Fi-Vogel, Yoshi als schelmisches Krokodil, Kriby als niedlicher Oktopus, Fox als Wolf im Weltall-Outfit, Pikachu als gelbe Maus, Luigi als grüne Katze, Ness als kleiner Teddybär, Captain Falcon als behelmter Adler und Jigglypuff als knuddeliger Rosa-Hamster. Die Nintendo-Fans zeigen sich begeistert und überhäufen den Hobby-Artist mit Komplimenten. Ob Nintendo solch eine Kollaboration ebenfalls interessant finden würde? Es bleibt abzuwarten. Im Test zu Animal Crossing New Horizons* beschäftigt sich Ingame.de mit der Frage, warum die süße Simulation derzeit im Trend ist.

First Super Smash Bros. roster as Animal Crossing villagers! ⭐ pic.twitter.com/LhbmikY9j3 — Sam ⚡️ (@zieguy) May 27, 2020

