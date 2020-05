"Animal Crossing: New Horizons" - Das sind die beliebtesten Bewohner

Von den fast 400 verschiedenen Bewohnern bei "Animal Crossing: New Horizons" haben Spieler ihre klaren Favoriten.

"Animal Crossing: New Horizons"* bietet eine Menge an Bewohnern, die auf den Inseln der Spieler einziehen können. Insgesamt sind es sogar fast 400. Doch nicht immer zieht der Wunsch-Nachbar ein, weshalb es Mittel und Wege gibt sie loszuwerden. Einige Bewohner haben sich mittlerweile als Favoriten der Spieler hervorgetan. Auf diversen Seiten im Internet wie etwa Reddit oder Twitter sind bereits Top-Listen entstanden.

"Animal Crossing: New Horizons": Die 15 beliebtesten Bewohner

Die Seite Animal Crossing Portal sammelt die Daten der verschiedenen Foren und Portale, die sich mit den Bewohnern in "Animal Crossing: New Horizons"* befassen. Darüber hinaus führt das Portal regelmäßig Umfragen durch, in denen die Teilnehmer über ihre Lieblings-Bewohner abstimmen können. Anhand dieser Daten listet Animal Crossing Portal die beliebtesten Namen auf.

Das sind aktuell die 15 beliebtesten Bewohner in "Animal Crossing" (Stand 8. Mai):