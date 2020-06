Animal Crossing New Horizons: Alle Infos zur Hochzeitssaison und Liebeskristallen

Die Hochzeitssaison bei "Animal Crossing: New Horizons" ist gestartet.

Im Juni ist die Hochzeitssaison gestartet - auch bei "Animal Crossing: New Horizons". Dabei können Spieler Liebeskristalle verdienen. Alle Infos zum Event.

"Animal Crossing: New Horizons" hat die Hochzeitssaison eingeläutet.

Das Event findet den gesamten Juni über statt.

Spieler können darin Liebeskristalle verdienen und sie gegen Belohnungen eintauschen.

Hochzeitssaison in "Animal Crossing: New Horizons": So nehmen Spieler am Event teil

Die Hochzeitssaison in "Animal Crossing: New Horizons" findet vom 1. bis zum 30. Juni statt. Das Event wird mit dem Update 1.2.1c automatisch ins Spiel integriert. Über eine Inselansage kündigt Melinda den Start der Hochzeitssaison an. Im Anschluss erhalten Spieler einen Anruf von Harvey, der darum bittet, auf seine Insel nach Fotopia zu reisen und ihm beim Schießen von Hochzeitsfotos behilflich zu sein.

So gelangen Spieler nach Fotopia:

Die Bedingung hierfür ist, dass Harvey als Insel-Bewohner* bereits freigeschaltet ist. Das erreichen Spieler innerhalb der Hauptaufgaben - sobald sie drei Häuser* gebaut haben, taucht er auf der Insel auf. Nachdem sie mit Harvey gesprochen haben, schaltet sich seine Insel Fotopia als Reiseziel frei. Am Flughafen muss dann nur noch die Option "Ich möchte fliegen" ausgewählt und Fotopia als Ziel festgelegt werden.

Hochzeitssaison in "Animal Crossing: New Horizons": Dekorieren und Liebeskristalle sammeln

Dort angekommen müssen Spieler mit Harvey reden, der sie dann zum Alpaka-Paar Rosina und Björn führt. Die beiden haben den gesamten Monat über das Fotostudio gemietet, um ihren Hochzeitstag nochmal neu zu erleben. Dafür möchten sie täglich eine andere Szene nachstellen - das Event ist also jeden Tag wiederholbar.

Nachdem Spieler von Harvey über das Event aufgeklärt wurden, sollten sie mit Rosina reden, die ihnen ihre Wünsche zur Dekoration verrät. Nach Abschluss eines Fotoshootings kommen täglich weitere Deko-Gegenstände dazu. Über die Designer-Ansicht im Menüpunkt "Event" können diese ausgewählt und platziert werden. Als Design stehen drei Themen zur Auswahl:

Niedlich

Edel

Garten

So erhalten "Animal Crossing: New Horizons"-Spieler die maximale Anzahl an Liebeskristallen

Wo die Dekoration platziert wird, ist den Spielern überlassen. Damit die maximale Anzahl an Liebeskristallen erhalten werden kann, müssen die Designs und Farben nach den Wünschen von Rosina ausgewählt werden. In der Designer-Ansicht kann über die X-Taste zwischen den Designs gewechselt werden.

Insgesamt sollten Spieler mindestens zwölf Möbel aufstellen. Nach dem Dekorieren muss nur noch ein Foto über die Kamera-App gemacht werden. Danach bewertet Rosina das Bild. In der ersten Woche können Spieler maximal elf Liebeskristalle als Belohnung bekommen, danach steigt die Zahl auf 15. Diese lassen sich bei Björn gegen spezielle Hochzeitsmöbel und -kleidungsstücke eintauschen, die am nächsten Tag per Post zugestellt werden. Das gesamte Hochzeitssaison-Set besteht aus 29 Gegenständen.

"Animal Crossing: New Horizons": Alle Hochzeitssaison-Gegenstände und ihre Preise

Name Kaufpreis Verkaufspreis Anzahl benötigter Fotoshootings Hochzeitsbank 5 Liebeskristall 875 ★ 1 Hochzeitswandschmuck 3 Liebeskristall 250 ★ 1 Weiß-Hochzeitstapete 12 Liebeskristall 750 ★ 1 Weiß-Hochzeitsboden 12 Liebeskristall 750 ★ 1 Blau-Hochzeitsteppich 4 Liebeskristall 375 ★ 1 Hochzeitstisch 6 Liebeskristall 1.500 ★ 2 Hochzeitsstuhl 3 Liebeskristall 500 ★ 2 Hochzeitsfeiertapete 12 Liebeskristall 750 ★ 2 Hochzeitsblumenständer 4 Liebeskristall 1.000 ★ 3 Hochzeitskerzenset 4 Liebeskristall 300 ★ 3 Hochzeitsfesttafel 6 Liebeskristall 750 ★ 4 Hochzeitstorte 5 Liebeskristall 1.000 ★ 4 Hochzeitsorgel 40 Liebeskristall 25.000 ★ 5 Hochzeitstor 20 Liebeskristall 5.000 ★ 6 Hochzeitsschild 5 Liebeskristall 375 ★ 6 Foto von Rosina und Björn Unverkäuflich 100 ★ 6 Braun-Hochzeitstapete 12 Liebeskristall 750 ★ 7 Grün-Hochzeitstapete 12 Liebeskristall 750 ★ 7 Braun-Hochzeitsboden 12 Liebeskristall 750 ★ 7 Grün-Hochzeitsboden 12 Liebeskristall 750 ★ 7 Rot-Hochzeitsteppich 4 Liebeskristall 375 ★ 7 Weiß-Hochzeitsteppich 4 Liebeskristall 375 ★ 7 Brautkleid 20 Liebeskristall 5.000 ★ 7 Hochzeits-Smoking 20 Liebeskristall 3.000 ★ 7 Paar Hochzeits-Pumps 6 Liebeskristall 750 ★ 7 Paar Hochzeitsschuhe 6 Liebeskristall 750 ★ 7 Brautschleier 12 Liebeskristall 1.150 ★ 7 Hochzeitsstab Unverkäuflich 3.500 ★ 7 Hochzeitsabsperrung Unverkäuflich 411 ★ 7

Quelle: Animal Crossing Wiki

