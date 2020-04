"Animal Crossing: New Horizons" - Neues Update behebt Fehler bei Tom Nook

In "Animal Crossing: New Horizons" hat der Frühling Einzug gehalten.

Nintendo hat ein weiteres Update für "Animal Crossing: New Horizons" veröffentlicht. Es beseitigt mehrere Fehler unter anderem bei Tom Nook und Amiibo-Figuren.

"Animal Crossing: New Horizons" bekommt ein neues Update.

bekommt ein neues Update. Gesperrte Grundstücke sollten wieder nutzbar sein.

Der April bringt außerdem neue Fische, Insekten und den Häschentag*.

Gleich mehrere Updates stellte Nintendo in den vergangenen Tage für sein Switch-Spiel "Animal Crossing: New Horizons" bereit. Nun folgt die nächste Aktualisierung 1.1.2a. Damit sollen gleich mehrere Fehler im Videospiel behoben werden, die das Spielerlebnis zuletzt getrübt hatten.

"Animal Crossing: New Horizons" - Das ändert Update 1.1.2a

Laut den offiziellen Patch Notes behebt das Update ein Problem bei Tom Nook*. Spieler konnten zum Teil keine Grundstücke für neue Bewohner kaufen, weil die entsprechende Aufgabe einfach verschwunden ist. Einen anderen Fehler gab es bei Amiibo-Bewohnern. Diese zogen wegen eines Bugs nicht immer auf die Insel. Ihre reservierten Grundstücke blieben dennoch geschlossen.

Ein ähnlicher Fehler trat auf, wenn ein Bewohner zum Verbleib auf der Insel überredet wurde, der von einem anderen Spieler weggeschickt wurde. Diese Grundstücke blieben unbenutzbar. Update 1.1.2a ändert das wieder. Wurde ein Spieler von der Insel entfernt, konnte unter Umständen dessen Haus nicht verschoben werden. Der Fehler besteht nicht mehr.

Bei einer Reise auf eine andere Insel wurden nicht nur Nook-Meilen abgezogen, sondern auch Sternis. Dies war unbeabsichtigt und wurde mit Update 1.1.2a geändert. Nun sollten nur noch Nook-Meilen berechnet werden.

Ebenfalls spannend: "Animal Crossing: New Horizons" - alle Werkzeuge und wie sie freigeschaltet werden.

"Animal Crossing: New Horizons" - So wird das Update installiert

Normalerweise sollte sich das Update 1.1.2a für "Animal Crossing: New Horizons" selbst installieren, sobald die Nintendo Switch mit dem Internet verbunden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, lässt sich das Update auch manuell anfordern. Dafür muss im Home-Menü der Konsole das Icon von "Animal Crossing" ausgewahlt und die "+"-Taste gedrückt werden. Anschließend die Option "Software-Update" und "Über das Internet" auswählen. Schon installiert sich das neueste Update.

Mehr lesen: So lassen sich Gebäude in "Animal Crossing: New Horizons" freischalten und verschieben.

April bringt neue Fische, Insekten und den Häschentag

Der April brachte für "Animal Crossing: New Horizons" allerhand neues. Auf der Insel ist der Frühling eingezogen und verändert das Aussehen der Welt. So wachsen nun Kirschbäume mit ihren weiß-rosanen Blüten. Außerdem finden Spieler neue Fischarten in den Gewässern von "Animal Crossing"* und die Insel wird von neuen Insektenarten* besiedelt.

Bis zum 12. April wird außerdem der Häschentag in "Animal Crossing: New Horizons"* gefeiert. Die Veranstaltung ist an Ostern angelehnt und Spieler finden sechs verschiedene Eiersorten auf der Insel. Aus diesen können besonderen Möbel und Kleidungsstücke gefertigt werden.

Auch interessant: "Animal Crossing: New Horizons" - Geldbäume pflanzen und Sternis ernten.

