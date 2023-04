Start der Zombie-Action – Release von Dead Island 2 steht an

Von: Joost Rademacher

Teilen

Start der Zombie-Action – Release von Dead Island 2 steht an © Deep Silver / Dambuster Studios

In Kürze dürfen Fans in Dead Island 2 endlich wieder den Knüppel schwingen. Alle Infos zu Release Uhrzeit und Preload des Horror-Actionspiels.

Nottingham, England – Fans wetzen schon die Axtklingen, laden die Schrotflinten und putzen ihreSonnenbrillen, Dead Island 2 steht endlich kurz vor seinem Release. Mehr als 11 Jahre sind seit dem ersten Teil ins Land gegangen und viele können es kaum noch abwarten, sich endlich in das sonnige Gemetzel in Los Angeles zu stürzen. Damit am Release von Dead Island 2 möglichst wenig Zeit verloren geht, verrät ingame.de alles zur Uhrzeit des Starts und wie man mit einem Preload lästige Downloadzeiten vermeidet.

Mehr zum Release und Preload von Dead Island 2 lesen Sie hier.

Ursprünglich war nach einer Verschiebung vom Februar der 28. April als Release angedacht, Dambuster Studios hat danach das Datum aber noch einmal um eine Woche nach vorne verschoben. Es gibt aber auch einen Weg, die restliche Wartezeit noch weiter abzukürzen.