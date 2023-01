Sale bei Amazon: Gartengeräte und Werkzeug von Bosch bis zu 40 Prozent günstiger

Von: Sven Galitzki

Suchen Sie Gartengeräten oder Werkzeug für den Heimgebrauch? Bei Amazon kann man aktuell teils mehr als 40 % auf entsprechende Markenprodukte von Bosch sparen.

Hamburg – Sparfüchse und Schnäppchenjäger aufgepasst: Wer aktuell auf der Suche nach Werkzeug oder Gartengeräten ist, sollte unbedingt beim Versand-Riesen Amazon vorbeischauen. Dort sind derzeit nämlich zahlreiche entsprechende Produkte der Marke Bosch reduziert, es winken Rabatte von teils mehr als 40 %. Von Akkuschraubern, Stichsägen und Laser-Entfernungsmessern, bis hin zu Rasenmähern oder Hochdruckreinigern hat der Sale so einiges für Heimwerker und Gartenliebhaber zu bieten. Ist für Sie etwas dabei?

Sparen beim Bosch-Sale von Amazon – Die Highlights im Überblick

Der Sale umfasst explizit Produkte der Marke Bosch aus der Kategorie „Home & Garden“. Wir haben daraus einige der spannendsten Angebote nachfolgend für Sie als Highlights herausgestellt. Gerne können Sie aber auch durch die gesamte Angebotspalette des Sales stöbern.

Wie lange läuft die Aktion? Einige Top-Angebote sind nur bis 00:00 Uhr des 19. Januar verfügbar, viele andere dürften aber mindestens noch einige Tage verfügbar bleiben, wobei Amazon hier kein genaues Datum für das Ende der Aktion angibt.

Allerlei Gartengeräte und Werkzeug von Bosch im Sale bei Amazon © Bosch

So kann man nochmal zusätzlich sparen: Alle nachfolgend aufgeführten Angebote sind im Rahmen des Sales bereits reduziert. Allerdings kann man bei einigen Deals nochmal zusätzlich sparen. Diese sind mit „Spare X Prozent mit Rabattgutschein“ in der Produktübersicht gekennzeichnet. Auf der eigentlichen Produktseite lässt sich dann bei solchen Produkten direkt unter dem Preis ein entsprechender Coupon aktivieren (einfach Haken setzen), der beim Checkout an der virtuellen Kasse einen zusätzlichen Rabatt gewährt.

Hier einige Highlights des Bosch-Sales bei Amazon:

Nichts für Sie dabeigewesen? Sollte unter den oben aufgeführten Highlights nichts für Sie dabei gewesen sein, dann können Sie hier gerne durch alle reduzierten Bosch-Geräte für Garten-Liebhaber und Heimwerker stöbern. Hier finden Sie sonst aber auch die wichtigsten Kategorien:

*Affiliate Link