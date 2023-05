Alles über den Twitch-Streamer Papaplatte – Vermögen, Karriere und Freundin

Von: Peer Schmidt

Teilen

Papaplatte schnappt sich LetsHugo und erobert Twitch – Wohnmobil-Tour wie im Roadmovie © Imago/Papaplatte (Montage)

Der Twitch-Streamer Kevin Teller aus Berlin gehört zu den erfolgreichsten Streamern in Deutschland. Hier gibt es alle Infos über Papaplatte.

Berlin - Der Twitch-Streamer Kevin Teller hat in den letzten 2 Jahren ein enormes Wachstum an Abonnenten auf der Streaming-Plattform von Amazon hinter sich. Als Papaplatte hat der in Berlin lebende Vollzeit-Streamer eine große Community aufgebaut. Doch auch abseits von Twitch ist Papaplatte erfolgreich. Mit seinem Kollegen Reeze veröffentlicht er regelmäßig den Podcast mit dem Titel „Edeltalk“ und hat auch mehrere YouTube-Kanäle, auf denen es Zusammenschnitte seiner Streams oder Reaction-Videos gibt. Auf ingame.de kann man alles zu Kevin „Papaplatte“ Teller, seiner Karriere, dem Vermögen und der Freundin lesen.

Aktuell ist Papaplatte auch in den Schlagzeilen, da er von Fritz Meinecke für die 2. Staffel von 7 vs. Wild nominiert wurde und zusagte.