Pokémon GO: Rampenlichtstunde im Mai 2023 – Alle wichtigen Termine

Von: Daniel Neubert

Die Rampenlichtstunden Mai 2023 © Nianitc / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO wird es im Mai 2023 5 Rampenlichtstunden geben, mit spannenden Pokémon. Wir verraten alle Termine, Boni und welche Abende sich wirklich lohnen.

San Francisco – Es wird Mai in Pokémon GO und somit warten auf die Trainer wieder jede Menge Events. Auch die Rampenlichtstunden sind zurück und bringen gleich fünf Pokémon mit jeweils einzigartigen Boni. Wie üblich, werden diese Events immer dienstags stattfinden und ein besonderes Pokémon in den Fokus rücken, das vermehrt auftauchen wird.

Ingame.de verrät im Artikel, welche Pokémon im Mai 2023 dabei sind, welche und welche Boni auf die Trainer warten.

Die Rampenlichtstunde wird seit mehreren Jahren in Pokémon GO abgehalten. Dabei rückt immer ein besonderes Pokémon in den Fokus und erscheint eine komplette Stunde lang überall in der Wildnis. Mehr als 95 % der Spawns bestehen dann aus dem Event-Pokémon. Die Spawns sind zudem generell erhöht und die Spieler haben in der Stunde problemlos die Chance, 200-300 Pokémon zu fangen.