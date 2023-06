Alle Inhalte zum Sommer Update 2023 in GTA Online

Von: Aileen Udowenko

Teilen

GTA Online: Sommer Update 2023 – Alle Infos zu San Andreas Mercenaries © Rockstar Games

Noch im Juni wird das Sommer Update 2023 in GTA Online live gehen. Spieler erwartet eine neue Story weitere Verbesserungen.

New York – Rockstar Games hat das Sommer Update 2023 in GTA Online offiziell angekündigt. Der Release der neuen Inhalte erwartet Spieler sogar deutlich früher als noch in den letzten Jahren. Mit San Andreas Mercenaries bringen die Entwickler frischen Wind ins Spiel und bieten Fans eine Story à la Top Gun.

ingame.de verrät alles zum Sommer Update 2023 in GTA Online.

Mehr zum Thema GTA Online: Sommer Update 2023 – Alle Infos zu San Andreas Mercenaries

Seit mehreren Wochen hielt sich das Gerücht, dass das große Sommer Update 2023 für GTA Online früher erscheint als ursprünglich angenommen. Und die Rockstar-Insider sollten recht behalten, denn das Update wird laut den Entwicklern schon am 13. Juni live gehen.