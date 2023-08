Alle Begleiter in Baldur‘s Gate 3 – Charaktere und Klassen erklärt

Von: Joost Rademacher

Teilen

Alle Begleiter in Baldur‘s Gate 3 – Charaktere und Klassen erklärt © Larian Studios

In Baldur‘s Gate 3 ist man nie wirklich alleine unterwegs. Hier sind alle Begleiter, die sich anschließen können, ihre Klassen und Fundorte.

Hamburg – Schon früh in Baldur‘s Gate 3 zeichnet sich ab, dass man mehr vom Spiel hat, wenn man nicht alleine reist. 10 verschiedene Begleiter stellt das Spiel einem zur Seite. Einige davon trifft man schon am Spielbeginn, andere könnte man komplett verpassen, wenn man nicht weiß, wie sie zu rekrutieren sind.

Alle Begleiter in Baldur‘s Gate 3 finden Sie hier im Überblick.

Zum Release der 1.0-Version kann man 10 verschiedene Begleiter in Baldur‘s Gate 3 finden. Wer den Early Access auf PC gespielt hat, wird einige von ihnen kennen, dennoch sind einige Begleiter erst in Version 1.0 ins Spiel gekommen.