Albträume wegen Werbung – Beschwerden gegen Diablo 4

Von: Joost Rademacher

Albträume wegen Werbung – Beschwerden gegen Diablo 4 © Blizzard Entertainment (Montage)

Diablo 4 wirbt mit dem Spruch „Willkommen in der Hölle“. Zusammen mit der Visage von Lilith kommt die Werbung bei einigen gar nicht gut an.

Irvine, Kalifornien – Anfang Juni 2023 ist Diablo 4 erschienen und hat einmal mehr die virtuellen Tore zur Hölle geöffnet. Blizzards Action-RPG stützt sich seit seinem ersten Teil in den 90er Jahren auf die Darstellung von Dämonen und der christlichen Unterwelt. Der Entwickler und Publisher ist sich auch nicht zu schade dafür, den Kampf gegen übermächtige Armeen höllischer Kreaturen voll in den Vordergrund der Werbung zu stellen. Aber nicht alle wissen das zu schätzen. Diverse Menschen haben sich auf verrückte Weise über Diablo 4 beschwert.

Zur Veröffentlichung des Spiels tauchte in Berlin und anderen Städten für kurze Zeit auch eine Statue von Lilith auf, zu der Fans pilgern konnten.Dagegen ist die „reguläre“ Werbekampagne von Diablo 4 fast schon zahm. An zahlreichen Standorten auf der Welt gibt es große Werbetafeln, die die Leute in der Hölle willkommen heißen. Zu sehen ist darauf Lilith selbst und ein Schriftzug, der für jede Stadt individuell angepasst ist.