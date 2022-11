Age of Mythology Retold: Neuauflage des Age of Empires-Ablegers angekündigt

Strategiespiel-Klassiker

„Age of Mythology" war ein Ableger des beliebten Strategiespiel-Klassikers „Age of Empires". Nun wurde eine Neuauflage angekündigt.

Fans haben sich lange eine Neuauflage gewünscht, mit „Age of Mythology: Retold“ erfüllt Microsoft nun diesen Wunsch. Viele Details gibt es bislang aber noch nicht.

Jedem PC-Spieler ist „Age of Empires“ sicherlich ein Begriff. Die ersten Titel der beliebten Strategiespiel-Reihe gelten als absolute Klassiker. Der ein oder andere PC-Gamer wird auch noch den Ableger „Age of Mythology“ kennen. Das Spielprinzip war ähnlich, nur standen keine historischen Figuren wie Barbarossa oder Jeanne d’Arc im Vordergrund. Stattdessen erzählte „Age of Mythology“ bekannte Sagen der Griechen, Ägypter und auch Wikinger nach. Daher konnten Spieler auch Einheiten wie Zyklopen oder Minotauren befehligen. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des „Age of Empires“-Franchise hat Microsoft kürzlich die Neuauflage „Age of Mythology: Retold“ angekündigt.

„Age of Mythology: Retold“: Nur wenige Details bislang bekannt

Microsoft hat noch nicht viel zur geplanten Neuauflage verraten. Dass es sich um ein komplett von Grund auf entwickeltes Remake handelt, ist unwahrscheinlich. Die Rede ist von einer verbesserten Grafik und neuen Features, daher wird es wohl eine überarbeitete Version des Originals sein.

Fans des Originals warten schon lange sehnsüchtig auf eine Definitive Edition – das Warten hat nun ein Ende! Das Team arbeitet intensive daran, die Grafik zu verbessern, neue Features einzubauen und die Anmut des Originals auf eine neue Stufe zu heben. Weitere Informationen zu dem Projekt folgen bald.

Auch über den Release lässt sich aktuell nur spekulieren. Vermutlich wird „Age of Mythology: Retold“ im Laufe des Jahres 2023 auf den Markt kommen.

Im Video: „Age of Mythology: Retold“ Ankündigungs-Trailer

„Age of Empires“-Titel erscheinen auf Xbox & mobilen Geräten

Neben „Age of Mythology: Retold“ gab es noch weitere Neuigkeiten für „Age of Empires“-Fans. Die Reihe wird bald nicht mehr nur PC-Spielern vorenthalten sein. Am 31. Januar 2023 erscheint die „Age of Empires 2: Definitive Edition“ für die Xbox und auch der neueste Teil, „Age of Empires 4“ wird im Laufe des Jahres als Konsolenversion folgen. Darüber hinaus kündigte Microsoft eine Mobile-Version von „Age of Empires“ an – wann diese erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.