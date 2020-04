Activision erklärt Plan zu Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer

Nach dem Release von Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered erklärt Activision nun, warum der Titel keinen Multiplayer bekommen hat und was geplant ist.

Der PublisherActivision, der aktuell große Erfolge mit Call of Duty Modern Warfare und der Battle Royale Auskopplung Call of Duty Warzone feiert, hat vor Kurzem ein Remake von Call of Duty Modern Warfare 2 herausgebracht. Der Titel heißt ganz offiziell Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass es sich lediglich um einRemaster des Kampagnen-Modus handelt und Activision keine Form von Multiplayer-Modus in das Spiel zu integrieren. Doch der Publisher aus Kalifornien will die Fans nicht im Regen stehen lassen und offenbart seinen Plan zum Multiplayer in Modern Warfare 2.

