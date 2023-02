Hogwarts Legacy: Wizarding World Account verknüpfen für exklusive Belohnungen

Von: Aileen Udowenko

Hogwarts Legacy: Release-Ankündigung steht kurz bevor © Warner Bros. Games (Montage)

Spieler, die Hogwarts Legacy mit ihrem Wizarding World Account verknüpfen, bekommen exklusive Belohnungen. Sogar ein eigener Zauberstab kommt ins Spiel.

Burbank, Kalifornien – Wer schon länger Fan des „Harry Potter“-Universums ist, dem dürfte der Begriff Wizarding World nicht fremd sein. Auf der kostenlosen Website dreht sich alles um die magische Welt und Hogwarts. Sobald man sich für den exklusiven „Harry Potter“-Fanclub anmeldet, wird man einem Haus zugewiesen und bekommt einen eigenen Zauberstab. In Hogwarts Legacy können diese Dinge genutzt werden.

ingame.de verrät alles zu Hogwarts Legacy und den Belohnungen von Wizarding World.

Sobald die Accounts miteinander verknüpft wurden, gibt es exklusive Boni im Spiel. So können Fans zum Beispiel das gesamte Game über mit dem eigenen Zauberstab spielen und werden von Anfang an in ihrem zugehörigen Haus untergebracht. Außerdem gibt es ein spezielles Gewand und eine Maske, um den Charakter weiter anzupassen.