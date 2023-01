Die größten YouTube-Kanäle 2023 der Welt – Unfassbar viele Abonnenten

Von: Josh Großmann

YouTube ist die erste Anlaufstelle, wenn es um Videos im Internet geht. Die 20 Kanäle mit den meisten Abonnenten sind sehr vielfältig.

Hamburg – Auf YouTube stecken viele Content-Ersteller ihr Herzblut in die Videos, um Fans von sich zu überzeugen. Aber viele der Kanäle sind auch von UNternehmen geführt, die das richtige Rezept für Abonnenten herausgefunden haben. Die 20 meistabonnierten Kanäle sind extrem vielfältig und umfassen Kinderlieder, Gaming-Content und Musik-Videos.

ingame.de präsentiert die 20 Kanäle mit den meisten Abonnenten auf YouTube und wer dahinter steckt.

Der Gamer PewDiePie war lange Zeit der Kanal mit den miesten Abonnenten auf YouTube. Nach einem riesigen Kopf-an-Kopf-Rennen in 2017 steht aber nun das indische Musiklabel T-Series an der Spitze. Doch das ist nicht die einzige Veränderung an der Spitze von YouTube. Sehr viele Unternehmen schaffen es in die Top 20 mit ihren Erfolgsrezepten.