7 vs. Wild Staffel 3: Waldbrände in Kanada – Sind die Kandidaten betroffen?

Teilen

British Columbia steht in Flammen. Gleichzeitig finden in der kanadischen Provinz aber auch Dreharbeiten für die dritte Staffel 7 vs. Wild statt.

Kanada – In der kanadischen Provinz British Columbia wüten noch immer verheerende Waldbrände. Durch Winde und Trockenheit ist es noch immer schwierig, die Feuer in den Griff zu bekommen. British Columbia selbst hat mittlerweile den Notstand ausgerufen und über 30.000 Menschen dazu aufgefordert, das betroffene Gebiet zu verlassen. Auch das Team von 7 vs. Wild befindet sich gerade für Drehaufnahmen der dritten Staffel der Survival-Show in British Columbia. Sind die Kandidaten des YouTube-Formats von den Bränden betroffen?

Titel 7 vs. Wild Teams Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Kanadische Waldbrände befinden sich aktuell in einer anderen Region

Was ist passiert? Aktuell finden die Dreharbeiten der dritten Staffel 7 vs. Wild in Kanada statt. Insgesamt versuchen 7 Zweierteams in der Wildnis von British Columbia zu überleben. Nur genau diese Provinz kämpft derzeit gegen verheerende Waldbrände. Selbst der Notstand wurde in British Columbia bereits ausgerufen. Die Teilnehmer der dritten Staffel 7 vs. Wild dürften von diesen Bränden aktuell aber nicht betroffen sein.

Stattfinden sollen die Dreharbeiten von 7 vs. Wild nämlich auf den zwei nordwestlich von Vancouver gelegenen Inseln Hope Island und Nigel Island. Die Waldbrände in British Columbia finden laut dem BC Wildfire Service nördlicher und östlicher dieser zwei Inseln statt. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die Kandidaten der dritten Staffel 7. vs. Wild nicht von den Waldbränden in Kanada betroffen sind. Auch Hitscan, das Social-Media-Team und gleichzeitig die Produktionsfirma hinter 7 vs. Wild, meldete bisher keine Vorkommnisse, die die Produktion der Survival Show beeinflussen würden.

7 vs. Wild Staffel 3: Waldbrände in Kanada – Sind die Kandidaten betroffen? © picture alliance/dpa/BC Wildfire Service/Xinhua | Uncredited

Ärger bei 7 vs. Wild: Bereits in den vergangenen Tagen gab es Trubel rund um die aufwändige Produktion in Kanada. Fans machten sich Sorgen um potenzielle Bärenattacken auf die Kandidaten von 7 vs. Wild. Darunter befinden sich Internetpersönlichkeiten wie Knossi oder Streamer Trymacs. Aber auch ein Team bestehend aus Extremsportler Joey Kelly und Naturfilmer Andreas Kieling nimmt an der Show teil. Gleichzeitig sprach ein vermeintlicher Insider über mehrere Verletzte und die Möglichkeit eines Abbruchs der Dreharbeiten für Staffel 3. Beide Behauptungen wurden von Produktionsfirma Hitscan nicht bestätigt.