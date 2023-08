7 vs. Wild: Streamer-Teams unter Druck – Rumathra rechnet mit Hatern ab

Nicht alle freuen sich über die Streamer-Teams in der dritten Staffel 7 vs. Wild. Kandidat Rumathra rechnet nun mit den Hatern auf Twitch ab.

Hamburg – Wie bereits in den letzten Jahren, wird es auch in diesem Herbst eine neue Staffel des beliebten YouTube-Formats 7 vs. Wild geben. Für die dritte Auflage der Survival-Show werden die wagemutigen Teilnehmer in die Weiten Kanadas, genauer gesagt British Columbias, geschickt. Neu in diesem Jahr ist der Überlebenskampf in Zweiergruppen. Eines dieser Teams besteht aus den Twitch-Streamern Trymacs und Rumathra. Manche Fans sind von der Zusammensetzung jedoch nicht begeistert.

Titel 7 vs. Wild Teams Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Rumathra lässt Frust über Streamer-Hate im Stream ab

Was ist passiert? Neben den Streamer-Teams Knossi & Sasha Huber und Papaplatte & Reezemann werden auch Trymacs & Rumathra an der dritten Staffel 7 vs. Wild teilnehmen. Dafür kassieren die Streamer von einigen Fans auf Twitter Kritik, aber in manchen Fällen auch einfach platte Beschimpfungen. Ein User schreibt beispielsweise „ich habe ein Problem.. ich will[,] das[s| Papalarry bei dem Format richtig abkackt, aber wenn die beiden sich was tun, bekommen wir die Aufnahmen niemals zu sehen.“

Auf den scharf formulierten Kommentar reagiert Twitch-Kollege Rumathra besonders allergisch. In seinem Stream rechnet er mit den Hatern ab, die den Streamer-Teams bei 7 vs. Wild keinen nett gemeinten Hals- und Beinbruch wünschen. „Dieses Format hat so viele Leute, die uns als Streamer-Teams einfach hassen – [wen] juckt´s, [wen] juckt´s Alter?“ Daraufhin wird Rumathra selbst ausfallend und beendet seinen Rant mit einer klassischen Weisheit: „Sowas einfach ignorieren.“

7 vs. Wild: Streamer-Teams unter Druck – Rumathra rechnet mit Hatern ab © YouTube: Rumathra

Wann startet die dritte Staffel 7 Vs Wild? Einen genauen Termin für den Start der diesjährigen Staffel 7 vs. Wild gib es noch nicht. Aktuell wird der Beginn auf den November oder Dezember 2023 datiert. Die Dreharbeiten für den Überlebenskampf in Kanada finden im August statt. In Twitch-Deutschland dürfte es in diesen Wochen also ein wenig ruhiger als üblich vonstattengehen. Schon bei der Abreise gab es erstes Drama um den Koffer von Knossi und Sascha Huber.