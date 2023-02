„7 vs. Wild“-Star verletzt – Lieferte sich Box-Kampf mit MMA-Profi

Von: Josh Großmann

„7 vs. Wild“-Star verletzt – Lieferte sich Box-Kampf mit MMA-Profi © 7 vs. Wild / YouTube

Nach seiner Teilnahme bei 7 vs. Wild arbeitet Sascha Huber wieder an seiner Top-Form. Im Training mit einem MMA-Profi verletzt sich der Fitness-Influencer.

Frankfurt – Bei 7 vs. Wild konnte Sascha Huber unter Beweis stellen, dass er den Gefahren der Natur trotzen kann. Durch die Zeit auf der Insel etwas außer Form geraten, arbeitet der Fitness-Influencer nun wieder daran, wieder zum Tier zu werden. Bei einem Training auf YouTube mit Stephan Pütz, einem Profi in Mixed Martial Arts, hat sich Huber jedoch schlimm verletzt. Das hält den Wildnis-gestählten YouTuber jedoch nicht davon ab, positiv zu denken.

ingame.de präsentiert, wie sich Sascha Huber, ein Ex-Teilnehmer von 7 vs. Wild, im Kampf mit einem MMA-Profi verletzt.

Am 13. Februar präsentierte Sascha Huber auf YouTube, wie er sich im Kampf gegen einen waschechten MMA-Profi schlägt. Doch was der ehemalige Teilnehmer von 7 vs. Wild zunächst nichtsahnend als „Ganzkörper-Zerstörung“ betitelt, endet in einer Verletzung am Knie.