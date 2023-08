„Knossi? Ach er hier“

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Philipp Hansen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Erfinder von 7 vs. Wild wird von Legende Andreas Kieling nicht erkannt und mit Knossi verwechselt. Der sonst so laute Fritz Meinecke wird ganz klein.

Vancouver Island – Die dritte Staffel 7 vs. Wild ist in vollem Gange. Ein Video vom Aufeinandertreffen zwischen Andreas Kieling und den restlichen Kandidaten der Survival-Show auf YouTube sorgt erst für Applaus und Lacher. Nur Fritz Meinecke kann nicht lachen. Denn der Chef wird erst mit Knossi verwechselt und dann nicht mal erkannt.

Titel 7 vs. Wild Teams Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Andreas Kieling will den Chef sprechen: „Knossi? Ach nee der hier“

So skurril läuft Kielings Ankunft: Erst gibt es noch große Freude für das erfahrene Gespann Kieling und Kelly. Man sieht, wie die deutlich jüngeren Internet-Stars, wie der als Feuerteufel verschriene Papaplatte, ehrfürchtig schauen und dann in Applaus ausbrechen. Als Andreas Kieling prompt den Chef vom ganzen sprechen möchte, muss er etwas im Gedächtnis kramen und lässt suchende Blicke durch die in Funktionskleidung getarnte Menge schweifen.

Auf die Frage, welchen Chef Andreas Kieling meine, kommt ein fragendes: „Knossi?“, zurück. Dann raunt die Outdoor-Legende „Ach er hier“ und fragt Fritz Meinecke unverblümt, wer er überhaupt sei. Kein Wunder, dass dieser Teil des Videos nicht zu Werbezwecken auf Instagram veröffentlicht wurde – aber es geht noch weiter..

+ 7 vs. Wild: Andreas Kieling trifft auf Fritz Meinecke – Hat keine Ahnung, wer das ist © IMAGO/ Vincent Isore /Andreas Kieling / Frit Meinecke (Montage)

Wer ist Andreas Kieling? Andreas Kieling wurde 1959 in der DDR geboren und soll als Jugendlicher geflohen sein. Über Jahre hat er die Welt bereist und über seine monatelangen Aufenthalte in der Natur Bücher geschrieben. Seit den 2000ern ist er als Dokumentarfilmer und Tierschützer aktiv, wofür ihm auch das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde.

Andreas Kieling bei 7 vs. Wild: „Vor 5 Wochen wusste ich noch nicht mal wer Fritz ist“

Wer ist hier der ‚7 vs. Wild Boss? Fritz Meinecke weiß erst mal scheinbar nicht, wie er damit umgehen soll, dass einer der Kandidaten seiner Show mit ihm so gar nichts anfangen kann. Der Survival-YouTube und Vater von 7 vs. Wild lächelt beschämt. Im Anschluss hält Kieling, der ein ausgemachter Kanada-Experte ist, noch einen knappen Vortrag über die Verwendung der heimischen Flora.

So reagieren die Zuschauer: „Da hat der Kindergarten richtig Respekt“, schreibt ein Zuschauer und erhält hunderte Likes. Ein anderer amüsiert sich über Meinecke und meint schelmisch: „Vom großen Fritz zum kleinen Fritz in einer Sekunde“. Normalerweise ist Fritz Meinecke eher für sein etwas loseres, direkteres Mundwerk bekannt. Es scheint die User zu freuen, auch mal eine andere Facette an dem Survival-Profi kennenzulernen.

Mehr zu 7 vs. Wild Staffel 3 7 vs. Wild: Staffel 3 Teilnehmer stehen fest – alle acht Teams im Überblick 7 vs. Wild: Affe auf Bike und Hannah Assil sind das Wildcard Team 7 vs. Wild Staffel 3: Teilnehmer-Start steht kurz bevor

Ob es nun Bären oder keine Bären in den kanadischen Wäldern gibt, kann Wildexperte Andreas Kieling eventuell auch verraten. Denn bei 7 vs. Wild könnte es eine Bären-Lüge geben, die den Zuschauern und Teilnehmer Angst machen soll. Kieling hat hingegen solch eine echte Attacke bereits erleben müssen.

Rubriklistenbild: © IMAGO/ Vincent Isore /Andreas Kieling / Frit Meinecke (Montage)