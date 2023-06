7 vs. Wild: So sichern Trymacs und Rumathra ihr Überleben – Rollen im Streamer-Team klar verteilt

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Trymacs und Rumathra treten in der dritten Staffel von 7 vs. Wild als Team an. Die beiden haben auch schon einen Plan, wie sie die Zeit in Kanada überstehen.

Hamburg – In der dritten Staffel von 7 vs. Wild treten die Kandidaten in Zweier-Teams an. Dieses Jahr sind auch die beiden deutschen Streamer Trymacs (Maximilian Stemmler) und Rumathra (Wieland Welte) mit von der Partie. Obwohl die Twitch-Stars eigentlich nicht aus der Survival-Szene kommen, planen sie die zwei Wochen in der Wildnis von Kanada genauestens durch. Eine besonders wichtige Aufgabe hat sich Trymacs dabei schon auf die Flagge geschrieben.

Titel 7 vs. Wild Staffel 3 Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

Trymacs und Rumathra planen für 7 vs. Wild – Diese Taktik soll Trinkwasser sichern

Die Taktik: Trymacs und Rumathra sind schon fleißig dabei für 7 vs. Wild zu planen. In der dritten Staffel verschlägt es die Kandidaten zwar nicht in ein tropisches Gebiet, aber die Trinkwasser-Beschaffung steht auch in Kanada ganz oben an der Tagesordnung. Damit die beiden Streamer auch wirklich genug Wasser zur Verfügung haben, hat sich Trymacs auch schon ein System überlegt.

7 vs. Wild: So sichern Trymacs und Rumathra ihr Überleben – Rollen im Streamer-Team klar verteilt © Instagram: Trymacs / Rumathra & 7 vs. Wild

Während Rumathra eher darauf setzt, Wasser über einem Lagerfeuer abzukochen, will Trymacs deutlich kreativer werden. Hierfür schaut er sich im Livestream fleißig Survival-Guides an. Denn Trymacs möchte für sich und seinen Teamkollegen einen eigenen Brunnen bauen. Die passende Anleitung hat er auch bereits gefunden.

Neben dem Flussufer ein 30 bis 40 Zentimeter tiefes Loch buddeln

Den Boden des Lochs mit Kies befüllen

Warten bis sich Wasser im Loch ansammelt

Das gewonnene Wasser wird so durch den Sand gefiltert

Die Anleitung wirkt eigentlich ganz einfach und auch Trymacs ist guter Dinge, dass sein Plan aufgeht. Allerdings ist Rumathra etwas skeptisch und befürchtet, dass Trymacs so einfach kein Loch buddeln kann. Maximilian Stemmler sieht das aber anders: „Ich werde meine Finger verlieren für dieses Lochs.“ Hier seht ihr den ganzen Clip der beiden.

Trymacs und Rumathra planen für 7 vs. Wild – Verteilen Zuständigkeiten

Die Rollenaufteilung: Wegen des fehlenden Enthusiasmus für Trymacs Brunnen-Plan, wird Rumathra von seinem Streamer-Kollegen auch direkt zum Shelter-Bau verdonnert. Für reichlich Trinkwasser zu Sorgen ist somit die Aufgabe von Trymacs. Die beiden müssen sich allerdings auch noch finale Gedanken darüber machen, was sie alles in ihrer Flasche zu 7 vs. Wild mitnehmen. Die Naturensöhne haben ihre Utensilien für Kanada schon ihren Fans gezeigt und bewiesen damit ihre Expertise.