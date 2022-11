7 vs. Wild: Knossi verteidigt Nova vor Hatern – hat wichtige Lektion im Gepäck

Von: Josh Großmann

In der zweiten Staffel von 7 vs. Wild sind nicht alle von Frauenpower begeistert. Nun springt Knossi für Nova in die Bresche und macht Hatern eine Ansage.

Perleninseln, Panama – Knossi und Starletnova sind besondere Kandidaten bei 7 vs. Wild. Als Twitch-Streamer verbringen sie mehr Zeit vor dem Computer. Knossi noch unerfahrener als Nova und dennoch hackten die Fand der YouTube-Show schon vorher auf ihr herum. „Schminktussi“ wurde sie von Hatern genannt, denen Knossi jetzt eine Ansage macht. Er erteilt eine wichtige Lektion, die einige Fans von 7 vs. Wild brauchen.

ingame.de präsentiert, wie sich Knossi mit Nova-Hatern anlegt und seinen Fans eine wichtige Lektion mitgibt.

Antonia alias Starletnova ist nicht so unerfahren, wie viele zunächst gedacht haben. In 15 Jahren bei den Pfadfindern hat sie etliches Wissen über heimische Wälder, Wundbehandlung und das Handeln in Schocksituationen gelernt. Dieses Wissen wird ihr in 7 vs. Wild einen großen Vorteil bringen.